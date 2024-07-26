'Маємо посилити наші позиції': Зеленський назвав найгарячішу ділянку фронту

Україна має посили позиції та здатність завдавати російськм окупантам втрат на найгарячішому напрямку фронту, наголосив президент.

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ЗСУ посилять оборону на фронті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 115 окрема механізована бригада ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку в Донецькій області є надзвичайно складною для ЗСУ, оскільки він є центром російських атак. Україна має посилити позиції у цьому районі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що з міністром оборони України Рустемом Умєровим та військовим командуванням проаналізували ситуацію на найбільш напружених ділянках фронту. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виголосив Зеленському дві доповіді.

"Ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, передусім це Покровський напрямок на Донеччині. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак... Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат", - зазначив глава держави. відео дня

Зеленський додав, що провів нараду з міністром оборони, на якій обговорили нові оборонні пакети, які готуються у співпраці із західними партнерами. Також президент відзначив героїчні дії українських військових, які успішно атакують бази російських окупантів та логістичні маршрути на тимчасово окупованих територіях.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російські війська не планують масштабного наступу на півдні України. Основні зусилля окупанти зусереджують на Донбасі, розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Також військовий аналітик Bild Юліан Рьопке попередив, що ЗСУ можуть потрапити в оточення під Торецьком Донецької області. Окупанти наступають на місто з заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через Нью-Йорк, створюючи виступ у позиціях ЗСУ. Рьопке зазначив, що російські війська намагаються створити котел, і якщо українські захисники не відбиватимуть атаки, їм може загрожувати повне оточення.

Як повідомляв Главред, Росія почала використовувати дешеві безпілотники з пінопласту та фанери для виявлення українських систем ППО. За останні два-три тижні окупанти застосували два нових типи безпілотників у п'яти атаках, один з яких оснащений камерою та SIM-картою для передачі зображень.

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