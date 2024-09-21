До двадцяти пожежних машин з Білорусі: Київ може отримати неочікувану допомогу

Як заявив генпрокурор, постає питання про можливу передачу 17 пожежних машин Україні.

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Україні можуть передати пожежні машини з Білорусі / Колаж: Главред, Фото - Getty Images, фото ua.depositphotos.com

Україні можуть передати 17 пожежних машин, придбаних Зімбабве у Лукашенка, однак затриманих у Клайпеді минулого року через санкції. Таку можливість розглядає Литва, повідомляє литовське агентство BNS.

"Проводиться досудове розслідування, і прокурор ухвалив рішення, якщо я не помиляюся, 17 машин, які мали вирушити до Зімбабве, мають бути конфісковані, і постає питання про можливу передачу Україні", — заявила журналістам генеральний прокурор Ніда Ґрунскене.

До речі, заклик до Литви передати 17 автомобілів, придбаних Зімбабве у Білорусі і затриманих у Клайпедському морському порту в березні минулого року, опублікував державний портал новин ПАР The Herald.

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"Є рішення прокурора, в якому ми повідомляємо прокуратурі Зімбабве, що ці 17 автомобілів конфісковано, оскільки компанія, яка виробляла автомобілі, перебуває під санкціями, і сама Зімбабве також піддається санкціям", — пояснила Грунскене.

Як заявила генеральний прокурор, про це рішення африканська держава також була поінформована дипломатичними каналами, однак Зімбабве має право на апеляцію.

За деякою інформацією, цього року генеральний прокурор Зімбабве приїжджав до Литви, щоби повернути автомобілі.

Українсько-білоруські відносини Білорусь взяла участь в повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Цей факт підтвердив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Республіка Білорусь та білоруси перебували в різному ступені залучености в російсько-українській війні. Події ознаменувалися найбільш масштабною участю білорусів у бойових діях за кордоном у XXI столітті. За даними МЗС України, на початку вторгнення Олександр Лукашенко запевнив президента України Володимира Зеленського, що не залучатиме збройні сили своєї країни на боці Російської Федерації. На початкових етапах війни Білорусь надала свою територію російським солдатам для нападу на Україну, але, схоже, не посилала своїх солдатів на війну. У день вторгнення Держприкордонслужба України повідомила про спробу російських військ прорватися через білорусько-український кордон на пункті пропуску містечка Вільча.

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