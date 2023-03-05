ЗСУ ефектно вдарили по окупантах на Кінбурнській косі: знищений склад, гармата і РСЗВ

Також були ліквідовані майже два десятки російських окупантів на Лівобережжі Херсонщини.

ЗСУ ефектно вдарили по окупантах на Кінбурнській косі/ УНІАН, Вікіпедія

Українські військові влучно вдарили по російських загарбниках на окупованій Кінбурнській косі у Миколаївській області.

У результаті удару злетів у повітря склад боєприпасів російських військових. Також загарбники більше не скористаються реактивною системою залпового вогню та гарматою, які теж не пережили такого удару. Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

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"Ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів шляхом нанесення точних вивірених ударів по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі викреслила з використання одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню. Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі", – зазначається у повідомленні.

Також в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що захисники України вдарили по зосередженню окупантів та їхньої техніки на Лівобережжі Херсонської області. Таким чином були ліквідовані щонайменше 18 окупантів, 3 одиниці озброєння і військової техніки. Остаточні результати ще дорозвідуються.

Ситуація на фронті

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що країна-окупант Росія зазнала величезних втрат на війні проти України. Її економіка не дозволить Москві вести бойові дії вже за 3 місяці. У агресора для досягнення своїх "цілей" залишився час до весни, далі у окупантів закінчаться інструменти ведення війни.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ продовжують зазнавати великих втрат в живій силі. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені тяжкопораненими, їх евакуація для лікування на території Росії майже не здійснюється. Окупанти масово залишають райони ведення бойових дій.

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначає, що Крим – це мішок, з якого російські військові не зможуть вибратися після руйнування Кримського мосту. Тому російські військові в Криму – смертники.

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