80 тисяч убитих, поранених і полонених: у Британії розкрили катастрофічні втрати РФ в Україні

Втрати РФ в Україні зашкалюють / Reuters , Радіо Свобода

Російська армія ще не досягла в Україні жодної зі своїх стратегічних цілей і втратила більше 80 тис. убитими, пораненими, полоненими і дезертирами, заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

"Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло більше 25 000 російських солдатів, а всього, якщо враховувати вбитих, захоплених в полон і зареєстрованих десятків тисяч дезертирів, це більше 80 000 убитих, поранених та інших категорій", - сказав він, виступаючи перед британськими депутатами, повідомляє Express.

Британський міністр оборони підкреслив, що Росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей.

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Оцінка контрнаступу ЗСУ

Що стосується контрнаступу України на півдні, Уоллес заявив, що Україна завдала серйозної шкоди ряду річкових переправ з метою обмежити логістичну підтримку Росії.

"На сьогоднішній день українська армія вступає в бій з російськими військами, реалізуючи як артилерійські, так і наземні операції. Вони домагаються реальних успіхів, але зрозуміло, як ми бачили в інших місцях цього конфлікту, бої близькі і важкі, і Україна несе втрати, пов'язані з атакуючими силами", – сказав глава Міноборони Британії.

Раніше повідомлялося про те, що російська армія зазнає величезних втрат, а особливо це відбувається на Херсонському напрямку, де українські військові здійснюють потужні контрнаступальні дії.

Втрати настільки великі, що після ударів ЗСУ окупантам доводиться вивозити "двохсотих" КамАЗами.

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