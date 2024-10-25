Десантники ЗСУ знищили солдатів 'елітної' бригади РФ: подробиці операції на Курщині

Українські військові ліквідували окупантів, які встановлювали міни, щоб перешкодити підрозділам ЗСУ.

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Українські десантники ліквідували елітних морпіхів РФ на Курщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Розвідники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади успішно знищили штурмову групу 155-ї бригади морської піхоти РФ. Окупанти займалися мінуванням шляхів у Курській області. Про це повідомили ДШВ ЗСУ.

Операція ЗСУ пройшла на території Курської області. Завдяки злагодженим діям українських захисників противник зазнав значних втрат.

"155-та, передаю вам привіт! Приходьте ще – місця усім вистачить" - сказав розвідник 95-ї бригади.

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Завданням російських військових було ускладнити просування українських підрозділів на Курщині, замінувавши шляхи. Однак бійці розвідувального підрозділу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України зірвали плани окупантів і знищили в бою солдатів 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

На відео, яке оприлюднили українські захисники, видно сім ліквідованих окупантів.

Що відомо про 95-ту ОДШБр 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Базується у м. Житомир, повідомляє Вікіпедія. Бригада була створена як 95-й навчальний центр, а згодом переформована на бригаду. У 1990-х, 2000-х роках брала участь у міжнародних навчаннях, миротворчих місіях під егідою ООН. Навесні 2014 року у числі перших була піднята для відбиття російської агресії. Підрозділи бригади брали участь у боях за Слов'янськ, а згодом — на різноманітних ділянках фронту на сході України. У липні—серпні 2014 року підрозділ бригади здійснив багатокілометровий рейд тилами супротивника. З 2016 року бригада була переформована на десантно-штурмову і отримала танковий підрозділ.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, українські війська просунулися на південний схід від Коренево у Курській області і закріпилися біля населених пунктів Дарьїно та Миколаєво-Даріно, повідомив Інститут вивчення війни (ISW). Геолокаційні дані підтверджують просування ЗСУ вздовж річки Снагость.

На саміті БРІКС Володимир Путін заявив про нібито оточення українського угруповання військ, проте головнокомандувач Олександр Сирський спростував цю заяву. За його словами, це дезінформація, оскільки українські війська продовжують наступ на Курському напрямку, завдаючи ворогу значних втрат.

Як повідомляв Главред, ГУР підтвердило прибуття перших підрозділів північнокорейських солдатів у Курську область 24 жовтня. КНДР "передала" Росії до 12 тисяч військових, серед яких 500 офіцерів.

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