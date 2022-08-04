Десантники ЗСУ 'покришили' окупантів на Донецькому напрямку і взяли трофеї

На місці зіткнення виявили військові квитки, паспорти, а також мобільні телефони рашистів.
На Донецькому напрямку десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу окупантів РФ.
Як йдеться в повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram, українські захисники оприлюднили фото ліквідованих бійців РФ.
На місці зіткнення виявили їхні військові квитки та паспорти, а також вилучили їхні мобільні телефони.
Відзначається, що також знайдені бланки військових контрактів, укладених з Міноборони РФ на шість місяців для участі в бойових діях в Україні.
"На знімках представлені демілітаризовані загарбники, їх особисті речі і шестимісячні контракти, які дозволяють їм правильно повернутися додому і подарувати рідним нову Ладу", - додали в ДШВ.
Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили колишню командиршу артилеристів "ДНР" Ольгу Качуру.
Терористку з кличкою " Корса "український суд у січні цього року заочно засудив до 12 років позбавлення волі за обстріли українських військових із систем залпового вогню БМ-21"Град". Вона була знищена на фронті.
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