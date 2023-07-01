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Справа про "п'яну" ДТП Остапа Ступки пішла до суду

Дмитро Відоменко
1 липня 2023, 14:37 оновлено 1 липня, 14:39
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Відомого українського актора Остапа Ступку судитимуть за "п'яне" ДТП, яке він влаштував 4 квітня в Голосіївському районі Києва.
Остап Ступка
Остап Ступка постане перед судом / Колаж: Главред, фото: suspilne.media, Facebook / Остапа Ступки

Популярного українського актора театру і кіно Остапа Ступку судитимуть за ДТП, яке він влаштував 4 квітня в Голосіївському районі Києва ‒ перебуваючи при цьому в стані сильного алкогольного сп'яніння. Це можна зрозуміти з повідомлення представників пресслужби Київської міської прокуратури.

Обвинувальний акт щодо Ступки був направлений до суду.

Варто зазначити, що прокуратура не називає ім'я фігуранта. Втім, згідно з обставинами справи можна здогадатися, що мова йде саме про актора.

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Подробиці ДТП з Остапом Ступкою

4 квітня, за даними правоохоронців, чоловік 1967 року народження на позашляховику Range Rover в Голосіївському районі столиці на вулиці Федорова виїхав на зустрічну і врізався у припаркований автомобіль, в якому в цей момент перебував чоловік.

Винуватця аварії перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле. У водії-порушнику ЗМІ ідентифікували Остапа Ступку.

Порушник затримали на місці події у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці поінформували, що слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили винуватцю ДТП про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 КК (Порушення ПБДД або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння)

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 3 до 5 років.

Суд 6 квітня ухвалив рішення і призначив Остапу ступці цілодобовий домашній арешт до 5 червня. А після йому змінили на домашній нічний арешт - до 5 липня.

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