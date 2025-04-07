Дефіцит води й загроза голоду: наскільки критична ситуація для України

Україна виробляє в 5-6 разів більше, ніж здатна спожити за рік, тому загрози голоду абсолютно немає, зазначив аналітик.

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Чи загрожує Україні дефіцит води та голод / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Марчук:

Україні потрібно провести реформу систем зрошення

В України немає загрози голоду

Проблема нестачі води є серйозним викликом для всього світу, зокрема й для України. Щоб ефективніше використовувати прісну воду, Україні необхідно реформувати систему зрошення. Водночас, за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука загроза голоду Україні не загрожує. Про це він розповів у коментарі Главреду.

Він зазначив, що оновлення системи зрошення — це ключовий крок до кращого доступу до водних ресурсів. Надмірне та неконтрольоване споживання води призводить до значних втрат, тому реформа має на меті встановити чіткі рамки використання та забезпечити баланс, аби води вистачило всім.

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"А щодо загрози голоду, то в Україні точно цього не буде, давайте не нагнітати. Ми виробляємо в 5-6 разів більше, ніж споживаємо. Так чи інакше Україна завжди буде забезпечена хлібом і до хліба. Головне, щоб була можливість працювати", - сказав він.

Марчук також нагадав, що у 2024 році в Україні було зібрано 22 мільйони тонн пшениці, тоді як внутрішнє річне споживання становить лише 6–7 мільйонів тонн. Також у надлишку виробляється кукурудза, олійні культури та інша сільгосппродукція.

Він додав, що рекордний урожай зафіксовано у 2021 році — понад 100 мільйонів тонн зернових та олійних. Після початку повномасштабного вторгнення, через тимчасову окупацію та мінування полів, середній показник впав до 80 мільйонів тонн.

Попри це, Марчук впевнений, що після завершення війни Україна зможе за 5–7 років поступово відновити попередні обсяги виробництва, щоб і забезпечувати себе, і активно експортувати.

Ціни на продукти в Україні - останні новиниа за етмою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні спостерігається зниження цін на популярні овочі, зокрема через поєднання сезонної пропозиції та зменшеного попиту. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, слабка купівельна активність сприяла подальшому здешевленню картоплі. Її ціна знизилася з 16–25 до 15–23 гривень за кілограм.

Водночас у березні зафіксовано рекордне подорожчання соняшникової олії — її середня вартість сягнула 77,5 гривень за пляшку, що на 38% більше, ніж торік. Про це повідомила Світлана Литвин, керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Ціни на хліб також зростають — лише за 2024 рік вартість хлібобулочних виробів підвищилася більш ніж на 20%. І, як зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час чату на Главреді, ця тенденція продовжиться й у 2025 році.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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