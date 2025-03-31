По всій Україні можуть з'явитися графіки подачі води: причина дуже серйозна

Що відомо:
- По всій Україні можуть почати відключати воду за графіками
- В Україні велика заборгованість по комунальних послугах
По всій Україні можуть почати вимикати воду, а подачу води здійснюватимуть за графіком. Про це заявив нардеп і член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак.
Перші прецеденти почали з'являтись у Рівному та Івано-Франківську. Причиною вимкнення води стають борги. Нині рівень заборгованості по всій країні складає десятки мільярдів гривень, каже Кицак.
"Прецеденти, які зараз з'являються у Рівному, Івано-Франківську і так далі, вони далі будуть поширюватись по всій Україні. Рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, він нараховується на десятки мільярдів. Тому потрібно виходити з цієї ситуації. Чи ефективний такий вихід із ситуації? Побачимо. Зараз буде всенародне невдоволення по прикладу Рівного, Франківська, потім в інших містах. Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення", - сказав нардеп.
Дивіться відео із заявою нардепа Кицака:
Водночас голова підкомітету з енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб уточнила, що заборгованість населення нині складає 8 мільярдів гривень.
"Як на мене, нам потрібно зробити фонд для населення, яке не може сплачувати комунальні послуги", — сказала вона.
Підвищення комунальних послуг в Україні - що відомо
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