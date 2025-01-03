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"Давайте називати речі своїми іменами": експерт пояснив, чи чекати миру в 2025

Сергій Кущ
3 січня 2025, 19:31
193
За словами експерта, ці заяви медійників, швидше, фантазії відомих медійних персонажів.
"Давайте називати речі своїми іменами": експерт пояснив, чи чекати миру в 2025
"Давайте називати речі своїми іменами": експерт пояснив, чи чекати на мир у 2025 / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

У матеріалі:

  • Заяви відомих медійників показали, що довіряти їхнім прогнозам не можна
  • За словами Снєгирьова, зараз говорити про те, що є підстави для закінчення війни, не можна

Останнім заявам відомих медійників про те, що у 2025 році завершиться війна довіряти не можна. Це, швидше, бажання хайпанути.

Такою думкою в інтерв'ю Главреду поділився військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Він нагадав, що попередні заяви відомих медійників, зокрема, щодо результатів виборів у Сполучених Штатах і можливості перемоги команди Байдена, засвідчили, що довіряти їхнім прогнозам (бо аналізом це назвати важко) абсолютно не варто.

"Це, скоріше, бажання хайпанути - давайте називати речі своїми іменами. Причому ці заяви базуються на публічній інформації. Йдеться про повідомлення про перебування російської делегації в Сполучених Штатах, зокрема, про трафік російського літака, який перебував у повітряному просторі США. Після цього з'являються повідомлення так званої російської опозиції щодо складу російської делегації", - зазначив експерт.

За словами Снєгирьова, зараз говорити про те, що є підстави для закінчення війни, не можна.

"Поясню, чому. Російську Федерацію не задовольняє поточна ситуація на фронті. Тобто, умовно кажучи, вийти з новорічними привітаннями і заявити, що війну завершено, але при цьому навіть не досягти проміжних цілей "спеціальної військової операції" (зокрема виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей) за умови того, що певна частина територій РФ контролюється Силами оборони України, буде виглядати щонайменше самогубно для російського диктатора. Погодьтеся, щось треба "продавати" внутрішньому споживачеві, а росіяни хочуть почути в новорічному привітанні хоча б умовні перемоги", - пояснив Снєгирьов.

За словами експерта, ці заяви медійників, швидше, фантазії відомих медійних персонажів.

"Тепер розглянемо реальну ситуацію. Зараз РФ докладає максимум зусиль для витіснення ЗСУ з Курської області. Адже до моменту інавгурації Трампа підійти з втратою частини російської території буде виглядати неприпустимо для російського електорату. Також росіяни намагаються до 20 січня 2025 року вийти на адміністративні кордони Донецької області. Але як це можливо? Військових ресурсів для цього немає", - підсумував Снєгирьов.

Сценарії закінчення війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський поступово змінює акценти у своїй позиції щодо завершення війни з Росією, натякаючи, що Україна може зосередитися на вступі до НАТО, навіть якщо це вимагатиме тимчасового припинення боротьби за повернення окупованих територій. Однак, як зазначає The Wall Street Journal, перед Києвом стоять дві значні перепони. Перша - невисокі шанси на швидке приєднання до Альянсу. Друга - небажання російського президента Володимира Путіна обговорювати будь-які умови мирного врегулювання.

Зеленський також висловив сподівання, що війна може завершитися 2025 року, але наголосив, що це залежить не лише від України, а й від позицій інших світових лідерів.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт із військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах як експерт з військової та політичної тематики.

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війна в Україні Дмитро Снєгирьов війна Росії та України
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