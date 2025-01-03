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"Останній постріл – не в 2025-му": полковник сказав, скільки років ще буде війна

Альона Вороніна
3 січня 2025, 08:51
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Ні крах РФ на інших майданчиках у світі, ні тиск економічних санкцій поки що не здатні зупинити Росію.
'Останній постріл – не в 2025-му': полковник сказав, скільки років ще буде війна
Полковник сказав, скільки років ще триватиме війна в Україні/ колаж: Главред, фото: 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, скрін

Основні тези Світана:

  • Ні крах РФ на інших майданчиках у світі, ні санкції поки що не здатні зупинити Росію
  • 2025 рік не стане "роком останнього пострілу"
  • Війна в Україні може продовжуватися ще не менше трьох років

Війна в Україні може тривати ще не менше трьох років, 2025-й рік не стане "роком останнього пострілу".

Україну потрібно будувати професійну армію, щоб перемогти країну-агресорку РФ. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

За словами Світана, ні крах РФ на інших майданчиках у світі, ні тиск економічних санкцій поки що не здатні зупинити Росію. Він зазначив, що будь-яка поразка Росії десь на інших майданчиках лише посилює російську армію.

"Адже куди втекли російські війська із Сирії? Частина – до Лівії, частина – до Росії. Російські війська повертаються додому, і їх доводиться перемелювати на нашому театрі військових дій. Тому геополітичні моменти не призведуть до прямої військової поразки Росії для нас. До військової поразки Росії у світі – так, призведуть, але у нас, навпаки, російська армія посилиться, і нам доведеться її перемелювати. Це ляже на наші плечі. Тому для нас я в цьому не бачу позитивних моментів", – сказав військовий експерт.

Також він зазначив, що тиск економічних санкцій теж не буде швидким. Одномоментно неможливо завалити російську економіку. Її крах розтягують у часі, як розтягували в часі і крах економіки Радянського Союзу. Усе це розтягнеться на півтора-два, а то й три роки.

"Тобто десь до 2027 року російська економіка ляже настільки, що вона не зможе забезпечувати державне фінансування тих республік, з яких складається Російська Федерація. Це той самий сценарій, за яким руйнувався Радянський Союз. Москва не змогла забезпечувати фінансами республіки, ось 15 республік і сказали, що в такому разі будуть самі думати, як їм жити і що їм їсти. Те саме буде і з Російською Федерацією, але це не станеться ні у 2025, ні навіть у 2026 році", – сказав Світан.

За його словами, ті економічні санкційні механізми проти Росії, які зараз запускаються, посилить ще й Трамп, тому що почне тиснути Китай. Світан зазначив, що зараз Росія не може впасти тільки тому, що Китай її підтримує.

"З Індією, я думаю, швидко питання вирішиться, дзвінка вистачить, а з Китаєм США і Європі доведеться возитися рік-півтора, щоб обрізати щупальця, які можуть підживлювати російську економіку. Звичайно, хотілося б раніше. Теоретично така можливість є, на неї можна сподіватися, як на "чорного лебедя", як на табакерку, що прилетить у лоба Путіну, але не більше того", – сказав військовий експерт.

Світан зазначив, що якщо реально розкладати можливості, то на цей процес піде років зо три, не менше. Він наголосив, що не потрібно слухати політиків, які розповідають, що 2025 рік стане "роком останнього пострілу". За його словами, це приблизно те саме, що й обіцянка смажити шашлики на травневі в Криму.

"Ми повинні виходити з того, що воювати ще років три. І воювати має не громадянське суспільство, а професійна армія. І ми її побудуємо, це вже видно, передумови для цього є: прямий рекрутинг, механізм переведення, деякі механізми мобілізації та пропозицій, які зараз є, дуже хороші соцпакети починають формуватися. Це все дасть нам можливість з 2025 року нарешті створити нашу УПА – Українську Професійну Армію. Коли ми створимо професійну армію, а не бусифіковану, воювати будуть ті, хто може і має воювати, навіть за своїми деякими генетичними здібностями", – підсумував Світан.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, Світан назвав 2 головні завдання для України у 2025 році. Україні навряд чи вдасться перехопити ініціативу на фронті у 2025 році, вважає військовий експерт.

Також раніше в АТЕШ розкрили "спосіб виживання" окупантів під Херсоном. На тимчасово окупованій Херсонщині значно зросла кількість зламаної техніки, зокрема човнів і гідроскутерів, розповіли партизани.

Нагадаємо, полковник ЗСУ сказав, чи зможе РФ прорватися на Дніпропетровщину. Для прориву на Дніпропетровщину Росії потрібно значно збільшити свої сили, заявив Роман Світан.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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