Данілов про далекобійні БПЛА: "З Москвою буде те саме, що і з Кримським мостом"

Олексій Данілов анонсував появу в Україні ударних дронів з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів.

Олексій Данілов натякнув на швидку "бавовну" в Москві / Фото УНІАН , ua.depositphotos.com

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував перспективи отримання Україною ударних безпілотників дальнього радіусу дій.

Україна обов'язково відповідатиме на військові злочини, що творяться окупантами РФ, підкреслив він в ефірі телемарафону.

"Тут немає ніяких загадок. Якщо РФ знищує наші міста та інфраструктуру, вбиває наших дітей, ми не повинні спокійно за цим спостерігати. Якщо кілька місяців тому я робив натяки на те, що Кримський міст буде зруйнований, пройшов певний проміжок часу для того, щоб це сталося. Так само буде і з Москвою", — зазначив секретар РНБО.

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Далекобійні дрони для України

Раніше Данілов анонсував появу в України ударних дронів з дальністю польоту понад 3000 кілометрів.

Свій пост в Twitter секретар РНБО проілюстрував фотографією німецького пілота-любителя Матіаса Руста, який в 1987 році приземлився на літаку на Червоній площі в Москві, безперешкодно пролетівши більше тисячі кілометрів.

Нагадаємо, у Росії побоюються нових ударів безпілотних літальних апаратів після того, як нещодавно прогриміли вибухи на авіабазах російських окупантів.

Російські пропагандисти всерйоз обговорюють ймовірність нанесення ударів БПЛА по Москві, пише британське видання The Guardian.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадаємо, на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих.

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