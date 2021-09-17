COVID-19 набирає обертів: в Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків зараження

З коронавірусом госпіталізували півтори тисячі українців / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 17 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6624 жителів країни. Зокрема захворіли 677 дітей і 105 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 568 осіб; летальних випадків - 99; одужали 1 914 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та місті Київ (426).

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 338 164 людини;

одужали - 2 228 543 людини;

летальних випадків - 54 750;

проведено ПЛР-тестів - 12 412 498.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 17 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус і карантин в Україні

Станом на ранок четверга, 16 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 744 жителів країни. Зокрема захворіли 629 дітей.

13 вересня на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

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Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.

У Києві на сьогоднішній день немає передумов для жорстких карантинних обмежень. Попри це влада готується до всіх можливих сценаріїв.

У Міністерстві освіти і науки розповіли про те, як працюватимуть навчальні заклади з 20 вересня цього року. Зокрема, якщо в Україні запровадять "жовтий" рівень карантину.

Влада поки не має наміру проводити масову кампанію з вакцинації дітей від COVID-19. На даний момент держава ставить перед собою завдання зробити щеплення передусім дорослим і літнім людям. Питання може стати актуальним після того, як буде вакциновано хоча б 50% дорослого населення, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Американські вчені з Університету Х'юстона розробили нову вакцину від коронавірусу, яку пацієнтам вводитимуть інтраназально. При цьому експерти стверджують, що препарат забезпечуватиме стійкий місцевий імунітет проти вдихуваних патогенів.