Коронавірус в Україні: вперше з травня - понад 5 тис. нових випадків COVID-19, смертей - більше сотні

В Україні - різке зростання хворих на коронавірус / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 16 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 744 жителів країни. Зокрема, захворіли 629 дітей і 95 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 507 осіб; летальних випадків - 101; одужали 1 499 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415) областях, м. Київ (362) та на Одещині (347).

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 331 540 осіб;

одужали - 2 226 629 осіб;

летальних випадків - 54 651;

проведено ПЛР-тестів - 12 377 327.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 16 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус і карантин в Україні

Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив про те, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

Також Ляшко назвав області, які незабаром можуть потрапити в "червону зону". Це Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області.

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Станом на 15 вересня в Україні було сім регіонів, в яких епідеміологічні показники вийшли за межі норми.

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13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Україна перейде в жовту зону карантину найближчим часом. Однак, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.