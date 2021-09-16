Коронавірус в Україні: вперше з травня - понад 5 тис. нових випадків COVID-19, смертей - більше сотні

За довгий час змінився антилідер за кількістю нових виявлених хворих за добу. Тепер це Львівська область. Київ перемістився аж на четверте місце.
Станом на ранок четверга, 16 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 744 жителів країни. Зокрема, захворіли 629 дітей і 95 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1 507 осіб; летальних випадків - 101; одужали 1 499 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415) областях, м. Київ (362) та на Одещині (347).
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 331 540 осіб;
- одужали - 2 226 629 осіб;
- летальних випадків - 54 651;
- проведено ПЛР-тестів - 12 377 327.
Коронавірус і карантин в Україні
Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив про те, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.
Також Ляшко назвав області, які незабаром можуть потрапити в "червону зону". Це Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області.
Станом на 15 вересня в Україні було сім регіонів, в яких епідеміологічні показники вийшли за межі норми.
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13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.
Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Україна перейде в жовту зону карантину найближчим часом. Однак, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.