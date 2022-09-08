ЗСУ ведуть контрнаступ на Харківщині, звільняються населені пункти - Синєгубов

Армія України звільнила понад 20 населених пунктів у Харківській області / Колаж УНІАН, DVIDSHUB Flickr

Сили оборони України під час військової операції у Харківській області звільнили від російської окупації 20 населених пунктів. Українські війська пройшли оборону підрозділів Росії на глибину до 50 кілометрів. У звільнених населених пунктах проводиться фільтрація. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У своєму Telegram-каналі він підтвердив проведення ЗСУ контрнаступальних дій у Харківській області. Звільнено понад 20 населених пунктів.

Видео дня

Оборона противника пройдена на глибину до 50 кілометрів. У звільнених пунктах проводяться фільтраційні заходи.

"У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Зараз тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. Багато про що, ми поки не можемо говорити. Контрнаступ на Харківщині триває... Дякуємо нашим Збройним силам, хлопці та дівчата тяжко виборюють кожен метр, пишаємося вами", – підкреслив Олег Синєгубов.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Армія України перейшла в контрнаступ у Харківській області. Українські війська просунулися в районі Балаклії і звільнили два села - Байрак і Нову Гусарівку. Над ними встановили прапор України.

Російський пропагандист Юрій Котенок заявляв, що війська РФ у Балаклії перебувають в оточенні ЗСУ.

Траса на Куп'янськ під вогневим контролем українських військ. Для окупантів склалася важка ситуація.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов 8 вересня заявив, що сили оборони України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області.

Військова операція з витіснення військ Росії з українських територій триває.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ досягають успіху по всій лінії фронту

Інші новини: