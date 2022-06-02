Щоб не померти з голоду: на Херсонщині окупанти просяться до місцевих працювати на зборі полуниці

Люди кажуть, що рашо-гастарбайтери поводяться нормально, працюють добре.
На Херсонщині в окупантів почалися проблеми із забезпеченням - солдати РФ влаштовуються до місцевих жителів на роботу.
Вони приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці, повідомили в ОК "Південь".
"Військові знаменитої "другої армії світу", як гастарбайтери готові групами складати зброю купами і збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 грн. (не рублів) на годину. Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією", - йдеться в повідомленні.
Місцеві жителі відзначають, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре.
читайте такожВСУ вибили ворога з Миколаївки на Херсонщині: рашисти в паніці рахують втратиНагадаємо, на півночі Херсонської області бійці підрозділів української армії в ході контрнаступу звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів.
Також повідомлялося, що в Херсонській області російські окупанти голодують. З-за проблем із забезпеченням їм доводиться їсти собак. Про це стало відомо СБУ по листуванню в мережі між окупантами.
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