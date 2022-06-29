Чмоня потрапив в обмінний список після 4 місяців полону: як педагог-окупант став зіркою Інтернету

Чмоня потрапив в обмінний список, після 4 місяців полону / скріншот

Полонений педагог-окупант з Горлівки на ім'я Андрій Рязанцев, якого прозвали Чмоня, звільнили за обміном.

Відео з Чмонею, який бере участь у перекличці перед звільненням, з'явилося в мережі.

Окупант, який став героєм мемом в мережі, відгукується на ім'я Рязанцев Андрій Андрійович, вказує, що рядовий перебував у полоні з 1 березня.

Хто такий Чмоня і чому він став зіркою

Як відомо, разом з 12 побратимами Андрій Рязанцев здався в полон українським військовим на початку березня. Було встановлено, що під час мобілізації в так званій "ДНР" педагоги вступили до лав одного з мотострілкових підрозділів незаконних збройних формувань Росії.

Однак довго воювати на боці окупантів новоспеченим солдатам не судилося, тому вони вирішили здатися ЗСУ. Традиційно, загарбників сфотографували та виклали фотографії у вільний доступ, де їх і знайшли користувачі TikTok.

Чмоня в реальному житті / соцмережі

Бійці ЗСУ сфотографували горе-окупантів і виклали знімки в Мережу. Де на них і натрапили користувачі TikTok. Розгублений і недолугий зовнішній вигляд "Чмоні" так розсмішив користувачів, що вони відразу почали створювати пародії на нього.

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