Чмоня потрапив в обмінний список після 4 місяців полону: як педагог-окупант став зіркою Інтернету

Загарбник з "ДНР" здався українським військовим 1 березня.
Полонений педагог-окупант з Горлівки на ім'я Андрій Рязанцев, якого прозвали Чмоня, звільнили за обміном.
Відео з Чмонею, який бере участь у перекличці перед звільненням, з'явилося в мережі.
Окупант, який став героєм мемом в мережі, відгукується на ім'я Рязанцев Андрій Андрійович, вказує, що рядовий перебував у полоні з 1 березня.
Хто такий Чмоня і чому він став зіркою
Як відомо, разом з 12 побратимами Андрій Рязанцев здався в полон українським військовим на початку березня. Було встановлено, що під час мобілізації в так званій "ДНР" педагоги вступили до лав одного з мотострілкових підрозділів незаконних збройних формувань Росії.
Однак довго воювати на боці окупантів новоспеченим солдатам не судилося, тому вони вирішили здатися ЗСУ. Традиційно, загарбників сфотографували та виклали фотографії у вільний доступ, де їх і знайшли користувачі TikTok.
Бійці ЗСУ сфотографували горе-окупантів і виклали знімки в Мережу. Де на них і натрапили користувачі TikTok. Розгублений і недолугий зовнішній вигляд "Чмоні" так розсмішив користувачів, що вони відразу почали створювати пародії на нього.
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