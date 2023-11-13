Чи з'явилися у ЗСУ експортні Су-17: ЗМІ дали однозначну відповідь

Єдина країна, яка могла би забезпечити Повітряні сили ЗСУ цими літаками, залишається Польща.

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Україна потребує посилення в авіації / Колаж Главреда. Фото: twitter.com/NHunter007

У мережі поширюють відео з нібито "українськими" Су-17 (експортною версією Су-22). Однак у OSINT-дослідників з'явилися до ролика питання.

Як пише Defense Express, на поширених в мережі кадрах біля Су-17 видно військового в українському пікселі, що дозволило ідентифікувати літак як приналежний до українських Повітряних сил.

Однак ні погода, ні конверсійний слід від цивільних літаків у небі не дозволяють OSINT-дослідникам з впевненістю сказати, що Україна отримала ці Су-17.

відео дня

При цьому експерти допускають, що бійці ЗСУ могли отримати ці літаки. Єдина країна, яка передала би ці Су-17, могла бути тільки Польща.

Варшава має на озброєнні 12 одномісних Су-22М4 і 6 двомісних навчально-бойових літаків Су-22УМ3К.

На думку аналітиків, все ж відео могло бути зняте на авіабазі у Свідині, а на відео - польський військовий.

"Але якщо припустити, що Варшава все ж таки зможе віддати частину Су-22 Україні, то від цієї машини не варто очікувати надможливостей, бо зрештою мова йде про літак 70-х років", - пишуть аналітики.

Водночас для певних ролей рік машини, у випадку збереження всіх експлуатаційних характеристик, не має величезного значення. Особливо у випадку ерзац-інтеграції під нього західного озброєння, використання якого не передбачає заходження у зону дії ворожих сил.

Винищувачі для України

Навесні 2023 року Польща передала Україні свої Міг-29 і запчастини до них.

Наразі Україна чекає від Заходу американські винищувачі F-12. Навчання українських пілотів у країнаж НАТО вже стартували.

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