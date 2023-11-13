Чи з'явилися у ЗСУ експортні Су-17: ЗМІ дали однозначну відповідь

У мережі поширюють відео з нібито "українськими" Су-17 (експортною версією Су-22). Однак у OSINT-дослідників з'явилися до ролика питання.
Як пише Defense Express, на поширених в мережі кадрах біля Су-17 видно військового в українському пікселі, що дозволило ідентифікувати літак як приналежний до українських Повітряних сил.
Однак ні погода, ні конверсійний слід від цивільних літаків у небі не дозволяють OSINT-дослідникам з впевненістю сказати, що Україна отримала ці Су-17.
При цьому експерти допускають, що бійці ЗСУ могли отримати ці літаки. Єдина країна, яка передала би ці Су-17, могла бути тільки Польща.
Варшава має на озброєнні 12 одномісних Су-22М4 і 6 двомісних навчально-бойових літаків Су-22УМ3К.
На думку аналітиків, все ж відео могло бути зняте на авіабазі у Свідині, а на відео - польський військовий.
"Але якщо припустити, що Варшава все ж таки зможе віддати частину Су-22 Україні, то від цієї машини не варто очікувати надможливостей, бо зрештою мова йде про літак 70-х років", - пишуть аналітики.
Водночас для певних ролей рік машини, у випадку збереження всіх експлуатаційних характеристик, не має величезного значення. Особливо у випадку ерзац-інтеграції під нього західного озброєння, використання якого не передбачає заходження у зону дії ворожих сил.
Винищувачі для України
Навесні 2023 року Польща передала Україні свої Міг-29 і запчастини до них.
Наразі Україна чекає від Заходу американські винищувачі F-12. Навчання українських пілотів у країнаж НАТО вже стартували.
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