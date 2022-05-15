"Чекають, коли Путіну все набридне": росіяни підтвердили використання забороненої зброї проти українців

Росіяни підтвердили використання фосфорних бомб проти українців / Колаж фото ЗСУ / National Museum of the U.S. Air Force

Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену розмову окупантів, в якому вони підтверджують регулярне використання проти мирного населення забороненої зброї. Відеозапис розмови був опублікований в офіційному Telegram-каналі української спецслужби.

Під час телефонної розмови з другом російський військовий зазначив, що керівництво дозволило використовувати заборонені міжнародним законодавством боєприпаси, зокрема фосфорні та касетні бомби.

"Так, всі чекають, коли Володьке (Путіна, - Главред) це все набридне [в оригіналі матірне лайка ‒ Главред], він війська виведе і "Тополі" сюди накидає. А так все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор-нам все дозволили, все пускаємо туди", - заявив окупант

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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