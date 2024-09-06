Росія може дотиснути Білорусь: в ДПСУ попередили українців про небезпеку

Наразі активності ворога прикордонники не фіксують, однак ворог не відмовляється від планів втягнути Білорусь у війну.

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Сили Оборони готові до захисту кордону у випадку провокацій чи наступу противника / Колаж: Главред, фото: Андрій Демченко, ДПСУ, скрін з відео

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, активності ворожих сил не зафіксовано, однак усе може змінитися у будь-який момент. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

В етері телемарафону від розповів, що станом на 6 вересня підтверджень перекидання військ зі сторони Білорусі до кордону з Україною немає. Риторика північного сусіда не більш ніж спроба відволікти увагу.

"Неодноразово ця країна намагалась перекинути відповідальність на нашу країну. Що це ми становимо загрозу, що це ми перекидаємо то зброю, то вибухівку. І в цьому контексті вони постійно проводять навчання. Але, це нагнітання ситуації, відволікання уваги від більш важливих моментів війни, яку розв'язала Росія", - каже речник ДПСУ. відео дня

За його словами, ситуація на півночі не змінилася, а українські сили повністю контролюють лінію кордону. Однак Демченко попередив, що Україна повинна бути готова до будь-яких сценаріїв та мати сильні оборонні позиції.

"Бо якщо Росія таки дотисне Білорусь, а країна-терористка дуже прагне, щоб Білорусь більш масштабно долучилась до цієї війни. То звісно, цей напрямок буде ще більш загрозливий", - пояснив він.

Тому роботи над укріпленням кордону продовжуються, як і зведення фортифікаційних споруд на прикордонних територіях. Водночас розвідка постійно відстежує будь-які зміни ситуації.

Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року моніторингова група повідомила, що Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових до Гомельської області, яка межує з Україною, після початку операції ЗСУ в Курській області. Також до українського кордону відправили вертольоти, штурмовики та важку техніку.

Про те, що Білорусь стягнула війська до кордону з Україною згодом повідомили і в МЗС України. За даними відомства, перекидання військ здійснювалось під виглядом навчань.

Однак українські прикордонники від кінця серпня дотепер не спостерігають пересування білоруських військ поблизу кордону з Україною. Хоча цей напрямок залишається загрозливим. Сили оборони України повністю контролюють кордон без будь-яких непередбачених ситуацій.

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