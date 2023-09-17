"Б’ють перед гучними політичними подіями": у ЗСУ пояснили мету нової атаки РФ

Окупанти завдали комплексного удару, використовуючи ракети і безпілотники. До цієї атаки вони серйозно готувалися.

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У ЗСУ пояснили, навіщо РФ атакувала Україну 17 вересня/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Міноборони РФ, скрін

Російські окупанти навмисно завдають ударів по Україні саме перед певними політичними подіями, які повинні відбуватися на міжнародній арені. Таким чином країна-агресорка Росія намагається тиснути на світову спільноту.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, російські загарбники вдарили по території України у ніч на неділю, 17 вересня, тому що наближається засідання ООН, що заплановане на 20 вересня.

"Як правило, готують такі атаки напередодні якихось суттєвих політичних подій. Зрозуміло, що, очікуючи на загальну світову реакцію на засіданні ООН, розуміючи, що не можуть повноцінно брати участь, вони намагаються у такий спосіб тиснути на світову спільноту", – зазначила Гуменюк. відео дня

Також вона додала, що противник використовує змішані атаки, запускаючи по Україні одразу і ракети, і дрони.

"Відбувається змішана атака. Використовуються і безпілотні літальні апарати, і ракети. Очевидна активність російської стратегічної авіації. Зрозуміло, що вони готуються до таких атак певний період часу. І він настає як правило напередодні більш-менш значущих подій. Складні маневри ракет – одна з тактик ворога на виснаження ППО і на посилення терору всього населення", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Атака РФ по Україні 17 вересня

РФ вдарила по Україні у ніч на неділю, 17 вересня. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові. Місцеві жителі повідомляли у соцмережах, що було як мінімум чотири вибухи.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, чим саме окупанти били вночі по Україні. За його словами, найімовірніше це був тип ракет Х-1 або Х-555, а також дрони-камікадзе. Ворог намагається комбінувати ракети та дрони при завданні ударів, а також намагається складати найскладніші маршрути.

Пізніше стало відомо, що 4 ракети С-300 влучили в цивільне підприємство у Харкові. Після цього на підприємстві спалахнула пожежа. Про жертв чи постраждалих місцева влада не повідомляла.

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