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Був зі Швеції і рятував бійців ЗСУ: на фронті загинув медик-доброволець Ніко

13 декабря 2022, 09:42
Медик-доброволець Ніко, який приїхав зі Швеції допомагати Україні на війні, загинув під час евакуації з фронту поранених українських захисників.
Ніко добролець зі Швеції
На війні в Україні, рятуючи військових, загинув доброволець-медик зі Швеції Ніко (ілюстративне фото) / facebook.com/hospitallers/

На війні Росії проти України під час евакуації поранених українських військових загинув медик-доброволець Ніко. Він був зі Швеції і приїхав в Україну, щоб рятувати життя бійців. Доброволець потрапив у смертельну ДТП. Медичний автомобіль зіткнувся з бойовою машиною піхоти, яка була кинута біля дороги. Евакуація проходила прямо з "нуля".

Про смерть медика-добровольця Ніко повідомили в медичному добровольчому батальйоні Госпітальєр.

Хлопець загинув, коли вивозив з фронту українських бійців.

Доброволець потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Автомобіль медичного батальйону зіткнувся з ББМ, яку було кинуто серед дороги.

"На жаль маємо смертельну втрату. Під час евакуації поранених із фронту сталося зіткнення нашого евакуаційного авто з бойовою машиною піхоти, покинутою серед дороги. А евакуація відбувалась з самого нуля", - сказали в медичному батальйоні.

Ніко добролець зі Швеції
Доброволець зі Швеції Ніко / facebook.com/hospitallers/
Ніко добролець зі Швеції
Доброволець зі Швеції Ніко / facebook.com/hospitallers/
Ніко добролець зі Швеції
Доброволець зі Швеції Ніко (праворуч) / facebook.com/hospitallers/

Ніко приїхав зі Швеції, щоб рятувати життя українських військових.

"Він був юним хлопцем, та, приїхавши зі Швеції, він зголосився стати медиком-добровольцем та рятувати життя на фронті. Вічна слава тим, хто, не будучи українцями, кидають своє комфортне життя та їдуть до нас. Їдуть на війну за нашу незалежність. За нашу ідентичність. Вічна слава", - написали в батальйоні Госпітальєри.

Прощання з Ніко відбудеться сьогодні, 13 грудня, о 14:00 на Михайлівській площі.

Главред повідомляв: на війні Росії проти України загинув 26-річний український актор і телеведучий, учасник Ліги сміху Ярослав Гаркавко. Він захищав Батьківщину в лавах ЗСУ.

У боях з окупантами РФ загинув боєць ЗСУ Андрій Каранюк. Хлопець був спортсменом – вихованцем Рівненського футбольного клубу Верес. Грав за команди районного рівня. Після повномасштабного нападу Росії пішов на фронт захищати Україну.

Інші новини:

ЗСУ Швеція війна Росії та України
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