"Будуть вагомі речі": Зеленський анонсував важливий тиждень для України

Глава держави підкреслив, що наступного тижня очікуються вагомі перемовини для України.

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Зеленський анонсував важливий тиждень для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо наступного тижня. Глава держави підкреслив, що очікуються вагомі перемовини для нашої країни. Про це глава держави розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

Як зазначив Зеленський, сьогодні був насичений день. Зокрема, була проведена селекторна нарада із військовими та урядовцями. Основна тема – наступальні дії ЗСУ та результати роботи нової української зброї.

За словами президента, під час наради також були звіти розвідки щодо планів окупантів. Глава держави наголосив, що у росіян безнадійні плани.

відео дня

"Провів нараду щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів. Будуть вагомі речі. Вагомі перемовини для України", - сказав український гарант.

Окрім того, Зеленський розповів, що він провів важливу зустріч з представниками компанії BAE Systems. За його словами, наші воїни дуже добре знають зброю, яку виробляє ця компанія. Зокрема, дуже потужну артилерію – L119 та M777 та бронетехніку – CV90.

"Компанія починає працювати в Україні. Наша мета – щоб усю найкориснішу зброю для оборони можна було виробляти в Україні. І це буде. Вже за певними позиціями виробництво є, а буде за всіма необхідними", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України успішно застосували свою далекобійну зброю по ворожому об'єкту. Ціль уражена на дальності понад 700 кілометрів.

Окрім того, раніше у Зеленського натякнули на збільшення "бавовни" у Росії. Михайло Подоляк зазначив, що скоро ударів по території Росії побільшає. Він наголосив, що окупанти, які повернуться з України самі перенесуть війну на територію Росії.

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