'Будуть тікати': експерт розкрив, чи зможуть ЗСУ взяти росіян у кільце у Бахмуті

У Бахмуті є східна логістика і саме східні околиці міста дозволяють евакуювати весь потенціал окупантів, вважає Олександр Коваленко.

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Коваленко розкрив про ситуацію у Бахмуті / колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр, Facebook

На сайті Главред відбувся чат із військово-політичним оглядачем групи "Інформаційний спротив" Олександром Коваленко. Спілкуючись із читачами, він розповів, яка ймовірність, що росіяни опиняться в Бахмуті в оточенні, в "котлі".

"У мене є сумніви, що росіяни опиняться в Бахмуті в "котлі", а точніше в оперативному або тактичному оточенні. Тому що зараз ми їх охоплюємо з півдня, там у нас найбільш перспективний напрямок. На півночі все посувається набагато повільніше, тому що росіяни там настільки нафарширували свої позиції живою силою, що там дуже важко просуватися. До того ж є ще дві панівні висоти, які вони контролюють. Це їм поки що дозволяє вести там оборону. З урахуванням їхньої кількості наше просування на півночі відбувається набагато складніше, ніж на півдні", - наголосив військово-політичний експерт.

За словами Коваленка, в Бахмуті є східна логістика і саме східні околиці міста дозволяють евакуювати весь потенціал окупантів, який знаходиться в самому місті.

"Тому, якщо буде якась велика загроза, вони зроблять "жест доброї волі". Так само, до речі, діяли і сили оборони України, коли захищали Бахмут і тримали там оборону. У нас постійно там було під контролем дві логістичні артерії у західній частині міста - Т0504 та Т0506. Навіть коли Пригожин заявляв, що Бахмут захоплений, насправді місто повністю не було захопленим. Тоді саме через Т0504, тобто через Іванівське на Бахмут, через сумнозвісний літачок, на Корсунського та Чайковського, йшла ця південно-західна логістична артерія. І цю ділянку ми продовжували контролювати в місті, а це південно-західні ворота в місто. Як можна заявляти, що ти "звільнив" місто і повністю його контролюєш, якщо ти не контролюєш південно-західні ворота? Це мені нагадує Маріуполь, коли 24 квітня Шойгу доповів Путіну, що російські війська повністю контролюють місто, але з Азовсталлю щось було не те - там "азовці" тримали оборону, а так повністю все місто під контролем військ РФ. І нічого, що Азовсталь є третиною Маріуполя за площею", - детально пояснив експерт.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком:

"Отже, я не думаю, що ми зможемо оточити росіян у Бахмуті та масштабно поповнити обмінний фонд, як би того хотілося. Вони будуть виводити свої підрозділи одразу, як буде зрозуміло, що вони вже не зможуть там тримати оборону", - вважає експерт.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що Олександр Сирський розповів про те, що ЗСУ просуваються під Бахмутом. У Донецькій області ситуація дуже напружена, але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі.

Під Бахмутом потужним ударом ЗСУ знищено десятки окупантів РФ. На Бахмутському напрямку ініціатива зберігається за Силами оборони, розповів Сергій Череватий.

Стало відомо, що окупантів вибили з позицій під Бахмутом. окупаційні війська РФ атакують на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Незважаючи на те, що тривають важкі бої, але ЗСУ відбивають штурми.

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