"Це справді велика проблема": на Заході занепокоєні затягуванням війни - Bloomberg

Президент США Джо Байден може врешті-решт спробувати підштовхнути Україну до переговорів за відсутності значного прогресу на полі бою, пише видання.

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На Заході занепокоєні затягуванням війни / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Союзники України висловлюють серйозне занепокоєння через те, що війна, яку розв'язала країна-агресорка Росія, переростає в тривалу боротьбу. Це може зміцнити позицію глави кремлівського режиму Володимира Путіна.

Як пише Bloomberg, надії на те, що українські захисники зможуть здійснити остаточний прорив цьогоріч, поступово зникають. За понад два місяці контрнаступу Україні вдалося досягти лише тактичних успіхів проти сильно окопаних російських сил. Вікно для подальших значних дій звужується, оскільки восени насувається волога та холодна погода.

Зазначається, що європейські чиновники стурбовані тим, що президент США Джо Байден може врешті-решт спробувати підштовхнути Україну до переговорів за відсутності значного прогресу на полі бою, оскільки наступного року в США почнуться вибори.

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Водночас, як підкреслює видання, постійна підтримка України з боку США залишається важливою, оскільки Європа сама по собі не має військового потенціалу, щоб достатньо посилити Київ. Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і поступово збільшувала масу наданої зброї.

"Якщо взимку бойові дії зайдуть у глухий кут, це буде справді велика проблема, буде втома від війни. США будуть все менше цікавитися тим, що відбувається в Україні, і європейцям буде все важче переконувати американців, що Україна – це американська проблема", - сказала науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин Саманта де Бендерн.

При цьому дехто з союзників України все ще бачать шанс, що наші війська прорвуться через російські позиції цього року, перш ніж погода погіршиться. Касетні боєприпаси, поставлені США останніми тижнями, допомогли українським захисникам відкинути окупантів, дозволивши вийти за межі першої лінії оборони в деяких районах.

Але, як підкреслюють журналісти, для США стає все важче продовжувати допомогу з політичного погляду. Очікується, що боротьба за ухвалення наступного законопроєкту про фінансування України в Конгресі цієї осені буде найважчою.

Війна Росії проти України

Нещодавно полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Раніше військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

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