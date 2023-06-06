"Буде жах": Жданов розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС

Зараз головне завдання України - врятувати цивільне населення, яке потрапляє в зону підтоплення.

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Олег Жданов розповів про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Підрив росіянами Каховської ГЕС - це техногенна катастрофа, яку можна класифікувати як терористичний акт величезного масштабу. Зараз головне завдання України - врятувати цивільне населення, яке потрапляє в зону підтоплення. Про це в коментарі ТСН повідомив військовий експерт Олег Жданов.

При цьому евакуювати населення Україна може лише на підконтрольній Києву території.

"На окупованій території там буде жах. Тому що люди будуть один на один з цією катастрофою", – сказав військовий експерт.

Жданов додав, що підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізькій АЕС.

Зазначимо, станом на 11:00 евакуювали вже 885 громадян з Херсонської області.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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