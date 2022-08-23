Буде поставлена жирна точна: Зеленський попередив РФ через підготовку судилища над українцями

Володимир Зеленський / president.gov.ua

У разі проведення незаконного судилища над захисниками Маріуполя не може бути й мови про переговори з Росією.

Як заявив президент України Володимир Зеленський після переговорів з президентом Польщі Анджеєм Дудою, нелюдське поводження з полоненими захисниками Маріуполя, буде жирною крапкою.

"Це зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених будуть ставитися саме так, як ви сказали, То це не про "червоні лінії". Про які переговори, про що взагалі говорити? На цьому - крапка. Мені нічого додати", - сказав глава держави відповідаючи на питання, що стосуються його позиції в разі проведення незаконного судилища над полоненими "азовцями".

Також Володимир Зеленський зазначив, що про можливу участь у саміті G20 у листопаді говорити рано.

"Я сказав, за яких умов ми готові там бути, і вдячні, що Україну запросили. І в якому форматі - це буде залежати від багатьох факторів. Для мене, перш за все, від того, що буде відбуватися на полях війни, на фронті", – розповів президент.

Судилище в Маріуполі

Як повідомляв Главред, роосійські окупанти цинічно планують провести "трибунал" над українськими полоненими захисниками. Цей "суд" вони хочуть влаштувати в Маріуполі прямо на сцені філармонії". Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його даними, статися це може в День незалежності України, 24 серпня. Але це ще не точна дата, вони розглядають і інші.

Україна відмовиться від будь-яких переговорів з Росією, якщо окупанти влаштують незаконний публічний " суд "над захисниками Маріуполя з полку "Азов". Про це у зверненні до народу в ніч на 22 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

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