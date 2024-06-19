Буде не перемога, а поразка: названо компроміси, на які не можна йти Україні

За останні 100 років у світі було продемонстровано різні моделі перемог та поразок, каже Сергій Плохій.

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Нашій державі задля перемоги не можна йти на компроміс / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, pixabay

Нашій державі задля перемоги не можна йти на компроміс щодо деяких аспектів, інакше це буде поразкою. Таку думку висловив директор Гарвардського українського наукового інституту, історик, професор Сергій Плохій в інтерв'ю "Укрінформу".

Він заявив, що перемога є багатоярусним явищем, центральна частина - "збереження нації, держави, ідентичності, свободи вибору".

"Компроміс щодо будь-якого з цих ключових компонентів буде не те що перемогою, а поразкою. Компроміс щодо речей, які не торкаються головних цілей, імовірний", - підкреслив експерт. відео дня

За його словами, за останні 100 років у світі було продемонстровано різні моделі перемог та поразок.

"Однак ключове - і для перемоги, і для поразки - це те, що відбувається на полі бою. Не має бути ілюзій, що на полі бою щось іде не так, як треба, і це раптом виправить саміт у Швейцарії", - сказав Плохій.

Історик зазначив, що дипломати займаються оформленням результатів того, що військові досягли чи втратили у зоні бойових дій.

Хто такий Сергій Плохій? Сергій Миколайович Плохій (нар. 23 травня 1957) — український та американський історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті, де він також займає посаду директора Гарвардського українського наукового інституту. Один з провідних спеціалістів з історії Східної Європи. Член Українського ПЕН. Є членом наукової ради "Українського історичного журналу". Живе й працює у США, пише Вікіпедія.

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