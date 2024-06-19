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Буде не перемога, а поразка: названо компроміси, на які не можна йти Україні

Марія Николишин
19 червня 2024, 03:25
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За останні 100 років у світі було продемонстровано різні моделі перемог та поразок, каже Сергій Плохій.
Буде не перемога, а поразка: названо компроміси, на які не можна йти Україні
Нашій державі задля перемоги не можна йти на компроміс / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, pixabay

Нашій державі задля перемоги не можна йти на компроміс щодо деяких аспектів, інакше це буде поразкою. Таку думку висловив директор Гарвардського українського наукового інституту, історик, професор Сергій Плохій в інтерв'ю "Укрінформу".

Він заявив, що перемога є багатоярусним явищем, центральна частина - "збереження нації, держави, ідентичності, свободи вибору".

"Компроміс щодо будь-якого з цих ключових компонентів буде не те що перемогою, а поразкою. Компроміс щодо речей, які не торкаються головних цілей, імовірний", - підкреслив експерт.

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За його словами, за останні 100 років у світі було продемонстровано різні моделі перемог та поразок.

"Однак ключове - і для перемоги, і для поразки - це те, що відбувається на полі бою. Не має бути ілюзій, що на полі бою щось іде не так, як треба, і це раптом виправить саміт у Швейцарії", - сказав Плохій.

Історик зазначив, що дипломати займаються оформленням результатів того, що військові досягли чи втратили у зоні бойових дій.

Хто такий Сергій Плохій?

Сергій Миколайович Плохій (нар. 23 травня 1957) — український та американський історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті, де він також займає посаду директора Гарвардського українського наукового інституту. Один з провідних спеціалістів з історії Східної Європи. Член Українського ПЕН. Є членом наукової ради "Українського історичного журналу". Живе й працює у США, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на найбільш критичних напрямках фронту за підсумками майже тижня роботи на Східному фронті.

Російські окупанти інтенсивно атакують українські позиції на Покровському напрямку. Ситуація на цій ділянці фронту дуже складна. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Не виключено, що до кінця літа ЗСУ зможуть повернути частину або всі території, які росіяни захопили під час наступу на Харків. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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