Рашисти відмовляються вмирати в Україні: масово тікають з поля бою

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Російські військові масово намагаються уникати прямих бойових зіткнень і дезертирувати, розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Російські окупанти масово намагаються уникати прямих бойових зіткнень із захисниками України", - йдеться в повідомленні в Facebook.

"Незважаючи на погрози щодо притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих "кадирівців" і посилений контроль з боку "особістів" і прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються покинути територію України", - стверджується в повідомленні.

"Командування 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства і погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область) і насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер у підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Краснодарі 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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