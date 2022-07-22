Британці дадуть ЗСУ партії потужних гармат L119 і самохідок М109 - Єрмак / Колаж фото УНІАН і Вікіпедія

Керівник Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак зазначив, що ЗСУ скоро стануть ще потужнішими, бо Велика Британія поставить Україні понад 20 самохідних артилерійських установок М109 та 36 артилерійських установок L119. Про це чиновник написав у своєму каналі Telegram.

"Великобританія поставить Україні більше 20 САУ М109 і 36 артилерійських установок L119, а також інше озброєння і боєприпаси. Стаємо ще більш потужними", - зазначив він.

Довідка. Установка L119 - легка гармата, призначена для підтримки піхоти, десантників і штурмових груп. Вона здатна ефективно знищувати легкоброньовану техніку ворога та особовий склад. Максимальна дальність стрільби становить - 11-19 кілометрів.

Гармата L119 / mil.in.ua

М109 - американська самохідна артилерійська установка, яка виготовляється на гусеничному шасі. Її калібр - 155 міліметрів. Вона забезпечує дальність стрільби до 18 кілометрів звичайними снарядами і до 30 кілометрів реактивними снарядами.

М109 / Вікіпедія

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Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак говорив - для України зараз дуже важливо не дозволити РФ затягнути з війною до зими. Наша держава робить все, щоб переломити хід війни.

"Важливо зараз не дати росіянам затягнути нас з війною в зиму. Президент налаштований серйозно і готовий робити все для того, щоб ми звільнили наші території якомога швидше. Готовий говорити зі світовими лідерами, доводити позицію України", – зазначив глава ОП.

До того Андрій Єрмак уточнював, що Україна не відмовляється від вступу до НАТО, але хоче отримати гарантії до того моменту, коли-небудь опиниться в Альянсі, "або буде якийсь інший оборонний альянс з нашими міжнародними друзями і партнерами".

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