У Зеленського розкрили формат нового оборонного альянсу для України

Андрій Єрмак / Офіс президента

Україна хоче отримати гарантії безпеки до того моменту, коли опиниться в НАТО, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як підкреслив він в інтерв'ю НВ, Росії в списку країн-гарантів не буде.

"Після Бородянки, після Бучі, ні ми, ні наші партнери не бачать можливості, щоб Росія була серед країн, що надають нам гарантії", – говорить глава ОП.

Він уточнив, що Україна не відмовляється від вступу в НАТО, але хоче отримати гарантії до того моменту, коли-небудь опиниться в Альянсі, "або буде якийсь інший оборонний альянс з нашими міжнародними друзями і партнерами".

"Я не кажу, що вони сказали: так, ми готові. Нам Будапештський меморандум №2 не цікавий. Думаю, що це буде така конструкція, в якій буде велика угода з багатьма учасниками, а потім додатково будуть двосторонні, більш докладні договори, з нашими партнерами. Сьогодні про зацікавленість в таких договорах заявила і Британія, і Польща, в принципі ми говоримо і з США", – додав Єрмак.

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Раніше канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив про те, що Берлін обговорює з союзниками гарантії безпеки для України.

За його словами, про це можна буде говорити після закінчення війни.

"Ми обговорюємо з близькими союзниками питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, як якщо б хтось був членом НАТО", - підкреслив канцлер ФРН.

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