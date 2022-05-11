Бійці ЗСУ вразили "Перуном" російський вертоліт "Ка-52" під Ізюмом / Mesko

Українські зенітники з 95 окремої десантно-штурмової бригади збили в Харківській області російський вертоліт моделі "Ка-52". Про це повідомили представники пресцентру Командування десантно-штурмових військ у соцмережі Facebook.

"Сьогодні 11 травня в Харківській області підрозділом протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК "Перун" був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт "Ка-52"".

Довідка. Переносний зенітно ‒ ракетний комплекс ПЗРК "Перун" ("Piorun") - Польська модернізована група "Grom". А він, у свою чергу, розроблений на базі радянського ПЗРК "Голка".

Piorun виробляється корпорацією Mesko. Модернізація "Перуна" дозволила збільшити чутливість інфрачервоної головки самонаведення вчетверо. Завдяки цьому ПЗРК може використовуватися на значно більшій відстані до мети, ніж "Грім".

Крім того, ПЗРК "Перун" здатний знищувати малі повітряні цілі за типом безпілотники. Також комплекс ефективний проти низьколітучих літаків і вертольотів.

Основні характеристики ПЗРК "Перун":

Швидкість польоту ракети - 660 метрів в секунду;

Максимальна швидкість цілі - 400 метрів в секунду при стрільбі назустріч і 320 метрів в секунду при стрільбі по об'єкту, що минає;

Маса ракети - 10,5 кілограма;

Маса всього комплексу - 16,5 кілограма.

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Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52.

Екіпаж ворожого літального засобу загинув на місці, йдеться в прес-центрі даної військової частини.

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт "Ка-52". Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ говорилося в тексті.

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