Бояться партизанів: росіяни встановлюють камери на окупованих територіях

Таким чином окупанти хочуть боротися із українським підпіллям.

https://glavred.net/ukraine/boyatsya-partizaniv-rosiyani-vstanovlyuyut-kameri-na-okupovanih-teritoriyah-10477300.html Посилання скопійоване

Окупанти бояться партизанів / колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, скріншот: deepstatemap.live

На територіях України, які знаходяться під окупацією, окупанти встановили на дорогах камери відеоспостереження. Ці заходи росіяни вживають для боротьби з українським підпіллям.

Зараз російські окупанти зіткнулися із труднощами через активні дії партизанів, які допомагають Україні повернути свої території.

"Росіяни почали встановлювати камери не лише у тимчасово окупованих містах, а й на стратегічних дорогах. Противник встановив камери відеоспостереження між Мелітополем та Генічеськом, побоюючись роботи підпілля під час українського контрнаступу", - про це повідомив Центр національного спротиву.

відео дня

За інформацією ЦНС, сили, що окупують, стикаються з серйозними викликами, зумовленими активністю українського підпілля, і вони вживають заходів щодо посилення контрдиверсійних дій.

"Бавовна" в Мелітополі

Нагадаємо, що "шанувальники Кремля злетіли у повітря"- Федоров розповів про підрив авто біля Мелітополя. Біля тимчасово окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами.

У центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух. Вибух стався в самому центрі Мелітополя. Тим часом пропагандистські пабліки підтвердили вибух у місті. Нібито у сміттєвому баку спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Окупантів у Мелітополі охопила паніка, вони спалюють документи та обговорюють втечу. Росіяни вивозять із захопленого Мелітополя комп'ютерну техніку, а "керівництво" місцевої лікарні обговорює втечу з міста, зазначив Іван Федоров.

Більше цікавих новин: