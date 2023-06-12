Бояться партизанів: росіяни встановлюють камери на окупованих територіях

На територіях України, які знаходяться під окупацією, окупанти встановили на дорогах камери відеоспостереження. Ці заходи росіяни вживають для боротьби з українським підпіллям.
Зараз російські окупанти зіткнулися із труднощами через активні дії партизанів, які допомагають Україні повернути свої території.
"Росіяни почали встановлювати камери не лише у тимчасово окупованих містах, а й на стратегічних дорогах. Противник встановив камери відеоспостереження між Мелітополем та Генічеськом, побоюючись роботи підпілля під час українського контрнаступу", - про це повідомив Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, сили, що окупують, стикаються з серйозними викликами, зумовленими активністю українського підпілля, і вони вживають заходів щодо посилення контрдиверсійних дій.
"Бавовна" в Мелітополі
Нагадаємо, що "шанувальники Кремля злетіли у повітря"- Федоров розповів про підрив авто біля Мелітополя. Біля тимчасово окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами.
У центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух. Вибух стався в самому центрі Мелітополя. Тим часом пропагандистські пабліки підтвердили вибух у місті. Нібито у сміттєвому баку спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Окупантів у Мелітополі охопила паніка, вони спалюють документи та обговорюють втечу. Росіяни вивозять із захопленого Мелітополя комп'ютерну техніку, а "керівництво" місцевої лікарні обговорює втечу з міста, зазначив Іван Федоров.
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