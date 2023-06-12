У боях за Благодатне загинув захисник України з Полтавщини

У боях з російськими окупантами під час виконання бойового завдання загинув захисник України Ігор Федоренко. Останній бій військовий прийняв у Донецькій області.
Як повідомляє Суспільне, солдат Ігор Федоренко загинув внаслідок мінно-вибухової травми поблизу селища Благодатне 9 червня.
Ігор Федоренко народився в 1988 році в селі Онишки Оржицького товариства Лубенського району.
За інформацією з офіційного сайту Оржицького товариства від початку повномасштабного вторгнення Ігор разом зі старшим братом служив у роті охорони, а пізніше у складі ЗСУ в Донецькій області.
У загиблого захисника України залишилася мати і дочка.
Про дату прощання буде заявлено додатково.
ЗСУ 11 червня звільнили низку населених пунктів
Українські військові звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.
Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.
Командир 7-го окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець" розповів, що штурм населеного пункту Нескучне в Донецькій області не був легким. Адже кількість окупантів була більшою, до того ж ворог мав тактичну перевагу, бо перебував в обороні.
Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
Село Благодатне розміщене на кордоні Донецької та Запорізької областей, воно розміщене нижче смт Велика Новосілка. Звільнити Благодатне вдалося військовим з 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша. У першій штурмовій групі, що просувалася в бік сільського клубу, був перший заступник командира бригади.
Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:
Також у Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. Про це 11 червня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
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