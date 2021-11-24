Блогерка з Харкова рекламує кремлівський проєкт і називає РФ "нашою державою"

Діана Бакід з Харкова потрапила в скандал через РФ / Фото instagram.com/diana_bakid_official

Діана Бакід - Instagram-блогерка з Харкова з мільйоном підписників, яка нещодавно взяла участь в телешоу Супермама на СТБ - рекламує проект російського бізнесмена Дмитра Давидова "20 ідей з розвитку Росії".

Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Бакід назвала Росію "нашою державою", повідомляє Детектор Медіа.

Також вона просуває проект, який останні кілька місяців рекламують популярні російські блогери з Росії та державні російські ЗМІ.

На фото Бакід тримає рекламний проспект цього проєкту.

"Пишатися нашою країною можна тільки тому, що в ній є ще сильні уми, які направляють свій енергетичний потік в ім'я спільного майбутнього – так, наприклад, підприємець Дмитро Давидов запропонував свій план розвитку країни на 20idei.ru. вважаю, що такий проект-великий подарунок для нашої держави, і вона повинна його підтримати!"- говорилося в повідомленні на сторінці Діани Бакід в Instagram.

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Зараз цей допис вже видалено, але зберігся скріншот.

Діані Бакід тридцять років, вона називає себе екстрасенсом та "працює" в сфері врегулювання любовних стосунків, фінансового становища тощо. У російському виданні Ліза вона публікується як експерт.

21 листопада на каналі СТБ вийшов 33 випуск 4 сезону шоу Супермама, в якому брали участь чотири жінки з Харкова, зокрема і Діана Бакід.

Видання звернулося з коментарями до блогерки й телеканалу, на якому транслювалося шоу з її участю, але відповіді поки не отримало.

До слова, BBC зазначає, що ніхто не знає, хто такий Дмитро Давидов, хоча він витратив на рекламу свого проекту не менше півмільярда російських рублів (6,7 мільйона доларів). Автори припускають, що він пов'язаний з Кремлем.

Проєкт Давидова рекламують комік Максим Галкін, актриса Наталія Рудова, співак Микола Басков, телеведучі Ксенія Бородіна та Олена Водонаєва, видання Ведомости, Комерсант і навіть Forbes.

Як повідомляв Главред, колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка на даний момент працює позаштатним радником глави ОП, зганьбилася в соцмережі. Вона написала безграмотний допис у Facebook про популярний нині серіал "Гра в кальмара" і нарвалася на жорстку критику.

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