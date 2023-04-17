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"Біологічне сміття цього світу": Єрмак жорстко відреагували на визнання вагнерівців

Марія Тупік
17 квітня 2023, 16:01 оновлено 17 квітня, 16:34
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В ОП риторично запитати,"скільки ще таких злочинів має викритися".
Андрій Єрмак, вагнерівці
Андрій Єрмак, вагнерівці / Офіс президента, скріншот

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на розслідування проекту "Гулагу.нет", в якому вагнерівці зізналися в жорстоких вбивствах українців.

"Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ППК "Вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей і вбивають", – написав Андрій Єрмак.

В ОП риторично запитати, "скільки ще таких злочинів має викритися. Нація нелюдів і вбивць, біологічне сміття цього світу".

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"Одного визнання мало. Має бути покарання. Жорстке і справедливе. І воно обов'язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто скоював їх. росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх залишилося в живих - поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ повинен бачити обличчя Росії, не боятися, а жорстоко бити", - написав Андрій Єрмак.

Єрмак
Єрмак / скріншот

Визнання "вагнерівців"

17 квітня стало відомо, що двоє колишніх "вагнерівців" зізналися проекту Gulagu.net у вбивстві понад 20 українських дітей та підлітків у Бахмуті.

Крім того, вони заявили, що підірвали яму з понад 50 пораненими полоненими. Також зізналися в зачистці житлових будинків з вбивством всіх, в тому числі дітей.

Бойовики розповіли, що накази про вбивства віддавав особисто власник ППК "Вагнер" Євген Пригожин. Він також схвалював терористичні методи і жорстокість.

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