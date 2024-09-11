УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Полювання за складами з ракетами Ірану у РФ: рецепт, як врятуватися Україні

Даяна Швець
11 вересня 2024, 16:18
57
Йде робота з того, щоб виявляти місця зберігання іранських ракет та пускових установок.
Иран ракеты, дым
Україні треба знищувати склади з ракетами / Колаж: Главред, Фото: Вікіпедія, Фото: Associated Press

Росія може застосувати іранські ракети Fath-360, які вже отримала від Тегерана, по цілях в Україні упродовж наступних тижнів. Про це Київ попереджають різні західні розвідки.

Однак найкращим методом боротьби з літальними апаратами агресора є знищення їх на складах. Таку думку сьогодні, 11 вересня, в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Річ у тім, що ППО може працювати й буде працювати, але не думаю, що ключ до розв’язання цієї проблеми — це збивати системами ППО. Ключ усе-таки насамперед — знищувати склади з ракетами. І Україна вже веде полювання на ці склади, як було з ракетами КN-23, які були знищені у Воронезькій області напередодні. А також йде робота з того, щоб виявляти місця зберігання іранських ракет та пускових установок. Вона вже проводиться для того, щоб завдати по них вогневого ураження. Шанси у нас є. І друге — це бити по пускових установках", — сказав він.

відео дня

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Мусієнко вважає прикрим моментом те, що на сьогодні Україні не вистачає систем протиповітряної оборони. Саме тому, на думку експерта, агресори з Росії будуть використовувати іранські ракети, щоб тероризувати українські прикордонні та прифронтові регіони.

Полювання за складами з ракетами Ірану у РФ: рецепт, як врятуватися Україні
Що відомо про іранські балістичні ракети / Инфографика: Главред

Однак точно вказати характеристики ракет складно, адже існує досить суперечлива інформація.

"Але, по суті, можу сказати, що це ракети з далекобійною реактивною артилерією, дальністю 80-120 кілометрів. Ось, власне кажучи, що відомо. Тому, скажімо так, вони розсіюються під час ударів на максимальну дальність й фактично призначені для того, щоб бити по площах, чим становлять справді серйозні загрози для наших цивільних людей, для цивільних об’єктів… Тому я думаю, що Україна вестиме особливе полювання саме за цими ракетами, щоб зменшити кількість та можливості для терористичних атак Росії по Харкову, Сумській області та по наших інших прифронтових територіях", — сказав Мусієнко.

Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні

До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.
19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську.

На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС.

У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство.

Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом.

Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35.

Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

Іранські ракети і Україна - останні новини

Нагадаємо, що Іран підтвердив передачу Росії "балістики" для обстрілу України. Тегеран зауважив, що європейці не вжили жодних заходів, щоби запобігти виробництву іранської балістики.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап переконаний, що знищувати іранські балістичні ракети потрібно ще на землі, адже "підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot".

Іранську "балістику" буде важче збивати, погоджується і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Головною проблемою під час збиття іранської "балістики", можуть стати особливості її бойової частини.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ракета Іран балістичні ракети крилаті ракети ракетні комплекси Олександр Мусієнко новини Ірану ракетний удар Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца"

Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца"

18:18 Політика
Російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму: залишилась лише масляна пляма

Російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму: залишилась лише масляна пляма

18:14 Україна
Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

17:11 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Озлоблений і вседозволений : Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце 12980

"Озлоблений і вседозволений": Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце

Її чекали, ми сподівалися : що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової 10395

"Її чекали, ми сподівалися": що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день 8449

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день

Всю Україну накриють дощі: синоптик назвала дату негоди 7301

Всю Україну накриють дощі: синоптик назвала дату негоди

Останні новини

18:18

Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца"

18:14

Російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму: залишилась лише масляна пляма

18:07

Краще, ніж з магазину: рецепт найсмачнішого яблучного сидру

18:01

Перевершила очікування: Маск неочікувано похвалив Харріс після дебатів з Трампом

17:47

Найкращий варіант для дому та квартири: які породи котів найласкавіші - списокВідео

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
17:26

"Сфальсифіковане шоу": Трамп заявив, що більше не братиме участь у дебатах з Гарріс

17:25

Оскароносний Майкл Дуглас приїхав до Києва - що відомо

17:11

Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

17:11

"50 тисяч ТЦКшників і нацгвардійців": експерт вказав, як не втратити Донбас

Реклама
17:09

Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом: тривають бої

17:04

Як визначити натуральний мед чи ні не відходячи від прилавкаВідео

16:35

Суворі заборони та прикмети: що не можна робити у Зміїний день 12 вересня

16:35

"Зараз той момент": Шольц пояснив, як закінчиться війна в Україні і згадав Росію

16:27

"Небезпечніші за ракетний удар": експерт назвав загрозу, до якої може вдатися РФ

16:25

Навіть найстійкіший розтане за 20 хвилин: чим вивести застарілий жир

16:25

Принц Вільям прокоментував здоров'я Кейт

16:18

Полювання за складами з ракетами Ірану у РФ: рецепт, як врятуватися Україні

16:03

"Боявся три роки": хворий на діабет Melovin заговорив про нові проблеми зі здоров'ям

15:52

Виклик для України і найважчий період: як зміниться ситуація на фронті восени - прогноз

15:50

Ця книга коштує тисячі доларів: жінка здивувала знахідкою на секонд-хенді

Реклама
15:44

Більше ніякого павутиння: як позбутися павуків у домі

15:35

Не лише військові аеродроми: у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії

15:29

Чи Гарріс - ідеальний кандидат для Путіна: політолог пояснив, що сталося на дебатах

15:20

Задача для вступу в Гарвард спантеличила багатьох: лише геній знайде відповідь

14:58

Оксана Білозір зізналася, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком

14:48

У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс - політолог

14:47

Президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні

14:46

Дивлячись в очі: журналістка сказала Олені Зеленській, що про неї думають українки

14:42

Погрожують відповіддю: у Кремлі видали жалюгідну реакцію на рішення про дозвіл бити по РФ

14:39

"Спокій, а не хаос": Тейлор Свіфт тонко потролила Дональда Трампа

14:20

Намагалася переплюнути Кейт: Меган Маркл наважилася на відчайдушний крок

14:02

Спонсорування ЗСУ: сина Юрія Нікуліна перевіряють у РФ - деталі

13:51

Дебати Трампа і Гарріс: що мала почути Україна, і чому Путіну потрібен новий штурм КапітоліюПогляд

13:37

Путініст Лепс довгі роки приховував неприємну хворобу

13:36

"Сміттєві" шкідники: у Чернігові бізнесмени Тарасовці понищили озеро на 216 млн грн

13:25

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

13:19

Зеленський дав зрозуміти, що Україна не відмовиться від Криму: заяваФото

12:46

4 інгредієнти і готово: миттєвий салат "Озерна" - неможливо наїстисяВідео

12:45

Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по Дніпропетровщині балістикою

12:38

Блінкен із главою МЗС Британії прибули до України: деталі візиту

Реклама
12:22

Цвістимуть і не захворіють: чим потрібно посипати троянди восени

11:55

У Росії діти вщент спалили військовий вертоліт Мі-8: обіцяли винагороду 5 млн рублів

11:54

Захід чекає від України більш реалістичного плану "Б" у війні з Росією - WSJ

11:52

"Життя - річ непередбачувана": Слава Камінська возз'єдналася з колишнім чоловіком

11:50

Помер Масляков: у Росії прощаються з коміком-путіністом

11:23

Жінка озолотилася після походу в секонд-хенд: що вона там знайшлаВідео

11:02

Маломуж ответил, передаст ли Иран России дальнобойные ракеты Zolfaghar

10:50

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Драконам - зрив, Коням - стрес

10:46

Київ приймає іноземних гостей: в Україну прибули лідери Латвії, Литви, Чехії та Молдови

10:44

РФ і Китай нарощують військово-технічну співпрацю: в ISW розкрили загрози для світу

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти