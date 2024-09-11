Полювання за складами з ракетами Ірану у РФ: рецепт, як врятуватися Україні

Йде робота з того, щоб виявляти місця зберігання іранських ракет та пускових установок.

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Україні треба знищувати склади з ракетами / Колаж: Главред, Фото: Вікіпедія, Фото: Associated Press

Росія може застосувати іранські ракети Fath-360, які вже отримала від Тегерана, по цілях в Україні упродовж наступних тижнів. Про це Київ попереджають різні західні розвідки.

Однак найкращим методом боротьби з літальними апаратами агресора є знищення їх на складах. Таку думку сьогодні, 11 вересня, в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Річ у тім, що ППО може працювати й буде працювати, але не думаю, що ключ до розв’язання цієї проблеми — це збивати системами ППО. Ключ усе-таки насамперед — знищувати склади з ракетами. І Україна вже веде полювання на ці склади, як було з ракетами КN-23, які були знищені у Воронезькій області напередодні. А також йде робота з того, щоб виявляти місця зберігання іранських ракет та пускових установок. Вона вже проводиться для того, щоб завдати по них вогневого ураження. Шанси у нас є. І друге — це бити по пускових установках", — сказав він. відео дня

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Мусієнко вважає прикрим моментом те, що на сьогодні Україні не вистачає систем протиповітряної оборони. Саме тому, на думку експерта, агресори з Росії будуть використовувати іранські ракети, щоб тероризувати українські прикордонні та прифронтові регіони.

Що відомо про іранські балістичні ракети / Инфографика: Главред

Однак точно вказати характеристики ракет складно, адже існує досить суперечлива інформація.

"Але, по суті, можу сказати, що це ракети з далекобійною реактивною артилерією, дальністю 80-120 кілометрів. Ось, власне кажучи, що відомо. Тому, скажімо так, вони розсіюються під час ударів на максимальну дальність й фактично призначені для того, щоб бити по площах, чим становлять справді серйозні загрози для наших цивільних людей, для цивільних об’єктів… Тому я думаю, що Україна вестиме особливе полювання саме за цими ракетами, щоб зменшити кількість та можливості для терористичних атак Росії по Харкову, Сумській області та по наших інших прифронтових територіях", — сказав Мусієнко.

Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.

19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську. На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС. У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство. Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом. Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35. Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

Іранські ракети і Україна - останні новини

Нагадаємо, що Іран підтвердив передачу Росії "балістики" для обстрілу України. Тегеран зауважив, що європейці не вжили жодних заходів, щоби запобігти виробництву іранської балістики.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап переконаний, що знищувати іранські балістичні ракети потрібно ще на землі, адже "підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot".

Іранську "балістику" буде важче збивати, погоджується і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Головною проблемою під час збиття іранської "балістики", можуть стати особливості її бойової частини.

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