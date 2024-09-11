УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

Ангеліна Підвисоцька
11 вересня 2024, 13:25
227
Авіаційний експерт Костянтин Криволап переконаний, що знищувати іранські балістичні ракети потрібно ще на землі.
иранские ракеты, Константин Криволап
Іранські ракети буде дуже важко знищити у повітрі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Іранські балістичні ракети, які отримала Росія, дуже небезпечні. Їх важко буде збити навіть сучасній системі Patriot. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі "Київ 24".

Він занепокоєний через те, що "час підльоту цих ракет - миттєвий".

"Ці ракети, коли вже полетять, збивати їх буде надто пізно. Навіть системою Patriot таку ракету на такій дальності буде дуже важко збити і я не знаю, чи взагалі можливо. Тому що час підльоту - миттєвий", - каже Криволап.

відео дня

Експерт переконаний, що знищувати іранські балістичні ракети потрібно не в небі, а на землі.

"Такі ракети треба знищувати, коли вони лише виробляються на заводі; коли везуть до корабля, яким будуть перевозити по Каспію до Росії; по логістичному ланцюгу, коли воно буде передаватися на якийсь склад; по складу, де будуть накопичуватись ці ракети і будуть робити їх подальший розподіл", - додав експерт.

Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети?

Fateh-110 - іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета розроблена Іраном на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" - шляхом додавання системи наведення.

2010 року Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску та можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування та удару. Дальність польоту ракети заявлено як 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на мету.

Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить сімейству Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

'Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot': експерт - про іранські ракети
Що відомо про іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Іран передав балістичні ракети РФ - що відомо

Нагадаємо, Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їхнього успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

Україна впевнена, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

Держсекретар США підтвердив, що Іран передав РФ ракети дальністю 120 кілометрів. Ймовірно, їх Росія застосує "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

У Пентагоні також підтвердили передачу Іраном Росії балістичних ракет ближнього радіусу дії. Речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер заявив, що окупанти можуть використати ракети ближнього радіусу дії Fath 360 упродовж кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Іран балістичні ракети вторгнення Росії Костянтин Криволап
Реклама

Головне за день

Дебати Трампа і Гарріс: що мала почути Україна, і чому Путіну потрібен новий штурм Капітолію

Дебати Трампа і Гарріс: що мала почути Україна, і чому Путіну потрібен новий штурм Капітолію

13:51 Погляди
"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

13:25 Україна
Зеленський дав зрозуміти, що Україна не відмовиться від Криму: заява

Зеленський дав зрозуміти, що Україна не відмовиться від Криму: заява

13:19 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із авто і крапками на білому тлі 50981

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із авто і крапками на білому тлі

Простіше, ніж може здатися: як правильно та швидко чистити жалюзі 6716

Простіше, ніж може здатися: як правильно та швидко чистити жалюзі

Індексація пенсій в Україні: в уряді назвали дату підвищення виплат 6414

Індексація пенсій в Україні: в уряді назвали дату підвищення виплат

Всю Україну накриють дощі: синоптик назвала дату негоди 6229

Всю Україну накриють дощі: синоптик назвала дату негоди

Останні новини

14:20

Намагалася переплюнути Кейт: Меган Маркл наважилася на відчайдушний крок

14:02

Спонсорування ЗСУ: сина Юрія Нікуліна перевіряють у РФ - деталі

13:51

Дебати Трампа і Гарріс: що мала почути Україна, і чому Путіну потрібен новий штурм КапітоліюПогляд

13:37

Путініст Лепс довгі роки приховував неприємну хворобу

13:36

"Сміттєві" шкідники: у Чернігові бізнесмени Тарасовці понищили озеро на 216 млн грн

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
13:25

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

13:19

Зеленський дав зрозуміти, що Україна не відмовиться від Криму: заяваФото

12:46

4 інгредієнти і готово: миттєвий салат "Озерна" - неможливо наїстисяВідео

12:45

Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по Дніпропетровщині балістикою

Реклама
12:38

Блінкен із главою МЗС Британії прибули до України: деталі візиту

12:22

Цвістимуть і не захворіють: чим потрібно посипати троянди восени

11:55

У Росії діти вщент спалили військовий вертоліт Мі-8: обіцяли винагороду 5 млн рублів

11:54

Захід чекає від України більш реалістичного плану "Б" у війні з Росією - WSJ

11:52

"Життя - річ непередбачувана": Слава Камінська возз'єдналася з колишнім чоловіком

11:50

Помер Масляков: у Росії прощаються з коміком-путіністом

11:23

Жінка озолотилася після походу в секонд-хенд: що вона там знайшлаВідео

11:02

Маломуж ответил, передаст ли Иран России дальнобойные ракеты Zolfaghar

10:50

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Драконам - зрив, Коням - стрес

10:46

Київ приймає іноземних гостей: в Україну прибули лідери Латвії, Литви, Чехії та Молдови

10:44

РФ і Китай нарощують військово-технічну співпрацю: в ISW розкрили загрози для світу

Реклама
10:11

"Її чекали, ми сподівалися": що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової

10:06

На Черкащині затримали "кримінального авторитета", який жорстко побив військовогоВідео

09:52

Боїться, що літак зіб'ють: Путін зібрався в країну НАТО і висунув умови - ЗМІ

09:03

"Озлоблений і вседозволений": Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце

08:58

Росіяни готують прорив у Селидове: Машовець попередив про погіршення ситуації

08:44

ЗСУ використали практично всі запаси ракет ATACMS - CNN

08:21

10 тисяч снарядів у день: в ISW заявили про велике нарощення військового виробництва РФ

08:10

США категорично проти зміни режиму в РФ?Погляд

07:38

Ситуація погіршилася: армія РФ почала активний штурм на Курщині - DeepState

07:05

Яка лінія довша: тільки геній знайде правильну відповідь за 6 секунд

06:57

Дебати Гарріс і Трампа: республіканець двічі ухилився від питання про перемогу України

06:10

Як російські РЕБ виявилися небезпечнішими для самих росіянПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день

05:05

Піна для гоління очистить всю ванну кімнату: жінка показала вражаючий лайфхакВідео

04:32

"Кинули все, що можливо": РФ залишила захищати Курську область беззбройних - ГетьманВідео

04:15

"Ми будемо гнати ворога": генерал анонсував дивовижні операції ЗСУ по всьому фронту

04:00

Чому не варто пити каву вранці: відповідь здивує багатьох

03:32

Виплати на паливо і будматеріали: хто з українців отримає грошову допомогу

03:00

Оперативна пауза на фронті: військовий здивував неочікуваним прогнозом

02:57

"Готується щось дуже цікаве": Гетьман заявив, що на РФ чекають сюрпризиВідео

Реклама
01:30

Вікторія Бекхем розкрила таємну пристрасть до відомої моделі

10 вересня, вівторок
23:58

Вдруге поспіль: Україна поступилася Чехії у матчі Ліги націй

23:44

Байден "не виключає" надання дозволу Україні на удари ATACMS по Росії - Блінкен

23:33

Майже 7-бальний шторм затягується: коли закінчиться сильна магнітна буря

23:19

Маломуж заявив про прискорене рішення США, після поставки іранських ракет РФ

23:09

Україна не обмінюватиме Курщину: в МЗС здивували заявою про операцію ЗСУ

22:56

Кошовий показався на Донбасі: що сталося

22:29

У мережі з'явилося останнє фото хворого Маслякова

22:21

Українка з найбільшими вилицями розповіла про аборт та відмову заводити дітей

22:06

"На кожну ракету і дрон буде відповідь": Зеленський пообіцяв жорсткі дії щодо РФ

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти