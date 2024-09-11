'Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot': експерт - про іранські ракети

Авіаційний експерт Костянтин Криволап переконаний, що знищувати іранські балістичні ракети потрібно ще на землі.

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Іранські ракети буде дуже важко знищити у повітрі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Іранські балістичні ракети, які отримала Росія, дуже небезпечні. Їх важко буде збити навіть сучасній системі Patriot. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі "Київ 24".

Він занепокоєний через те, що "час підльоту цих ракет - миттєвий".

"Ці ракети, коли вже полетять, збивати їх буде надто пізно. Навіть системою Patriot таку ракету на такій дальності буде дуже важко збити і я не знаю, чи взагалі можливо. Тому що час підльоту - миттєвий", - каже Криволап.

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Експерт переконаний, що знищувати іранські балістичні ракети потрібно не в небі, а на землі.

"Такі ракети треба знищувати, коли вони лише виробляються на заводі; коли везуть до корабля, яким будуть перевозити по Каспію до Росії; по логістичному ланцюгу, коли воно буде передаватися на якийсь склад; по складу, де будуть накопичуватись ці ракети і будуть робити їх подальший розподіл", - додав експерт.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети? Fateh-110 - іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета розроблена Іраном на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" - шляхом додавання системи наведення. 2010 року Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску та можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування та удару. Дальність польоту ракети заявлено як 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на мету. Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить сімейству Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

Що відомо про іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Іран передав балістичні ракети РФ - що відомо

Нагадаємо, Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їхнього успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

Україна впевнена, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

Держсекретар США підтвердив, що Іран передав РФ ракети дальністю 120 кілометрів. Ймовірно, їх Росія застосує "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

У Пентагоні також підтвердили передачу Іраном Росії балістичних ракет ближнього радіусу дії. Речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер заявив, що окупанти можуть використати ракети ближнього радіусу дії Fath 360 упродовж кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб.

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