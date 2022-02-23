Без внутрішньої дестабілізації захоплення нашої країни неможливе - Данілов

Ситуація непроста, але повністю контрольована, заявив Секретар РНБО Олексій Данілов з трибуни ВР.
Верховна Рада 23 лютого зібралася на позачергове засідання.
На засідання прибув Секретар РНБО Олексій Данілов.
У своєму зверненні до депутатів Олексій Данілов заявив, що ситуація в Україні непроста, але "повністю контрольована".
"Захоплення України можливе лише за умови внутрішньої дестабілізації. Саме тому президент запропонував запровадити режим НС", - сказав Данілов з трибуни ВР.
Парламент підтримав указ президента Про запровадження надзвичайного стану в країні. За - 335 нардепів.
Згідно із законом, надзвичайний стан набирає чинності з 00:00 24 лютого 2022 року. Даний режим триватиме протягом 30 днів.
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Росія вводить війська на Донбас і визнала "ЛДНР"
Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "ДНР" і "ЛНР". З Пушиліним і Пасічником були підписані "договори про дружбу".
Того ж вечора Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.
22 лютого Федеральні Збори РФ (Держдума і Радфед, дві палати російського парламенту) ратифікувало "договори про дружбу " між Росією і"ЛДНР". Путін підписав документи про ратифікацію.
Далі Рада Федерації дозволив президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном. Йдеться про запуск військових підрозділів на окупований Донбас.
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