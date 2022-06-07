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У МВС заявили, що без важкої зброї Україна може забути про контрнаступ

7 червня 2022, 14:16

Українська армія не зможе провести масштабний контрнаступ, якщо не матиме потужної важкої артилерії.

Масштабного контрнаступу не буде без важкого озброєння / Генштаб ЗСУ, Ростислав Смірнов

Про масштабний контрнаступ можна забути, якщо Україна не отримає важкого озброєння. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов, повідомляє 24 канал.

"Ми можемо без важкого озброєння взагалі забути про контрнаступ і про відвоювання у найближчі перспективи наших земель,– сказав Смірнов.

Армія, яка йде в атаку, повинна переважати ворога у два чи три рази. Нині ситуація на фронті складається так, що українську армію переважає російська.

"Ми чекаємо озброєння, воно йде затримками і не так швидко, як хотілося б. Зеленський закликає західні країни виконати їх обіцянки щодо зброї", – додав Смірнов.

Він переконаний, що перемовини могли стати зовсім іншими, якби Україна могла розблокувати Чорне море протикорабельними ракетами.

Смірнов вважає, що українським військовим для багатьох завдань вистачило б важкого озброєння дальністю на 80 км. Однак нині питання стоїть у кількості таких артустановок та боєприпасів.

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Що відомо про контрнаступ

Нагадаємо, українські війська можуть піти у контрнаступ на південь одразу після того, як накопичать достатньо сил. Очікується, що тоді російські війська втратять свій наступальний потенціал та виснажаться.

Радник Банкової Олексій Арестович раніше зробив прогноз про те, що армія України може піти в контрнаступ на позиції військ РФ орієнтовно в середині літа, коли надійдуть достатні обсяги озброєнь від Заходу. Постачання зброї в потрібній кількості очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія Росії в наступному місяці не зможе проводити наступальні операції, оскільки у неї нема достатніх резервів. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань озброєнь із Заходу.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові піти в контрнаступ, однак війська потребують термінових постачань озброєнь. Слід прибрати перевагу окупантів у озброєннях. Сили оборони України в найближчі місяці мають намір звільнити південні і східні регіони.

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