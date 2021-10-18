Без кишечника, шлунка та інших органів: з'явилися моторошні подробиці про смерть хірурга з Тернополя

Олег Бенца помер у рідній лікарні / ТСН

Минулого року в Тернополі помер 38-річний хірург і військовослужбовець Олег Бенца з Тернополя рік тому. Тепер з'ясувалося, від чого насправді помер медик. Однак для цього матері чоловіка довелося домогтися ексгумації його тіла.

Як йдеться в сюжеті ТСН, жінка не вірила в те, що її син помер, "тому що так буває". У підсумку з'ясувалося, що вона була права. Хірурга залікували до смерті, а для того, щоб приховати сліди злочину з його тіла вирізали органи.

"Він пішов пішки за смертю до них...",- розповіла Анна Бенца.

Бенцу поставили діагноз - гострий панкреатит. Він прийшов до лікарні в п'ятницю, але йому ставало все гірше.

"Жодне КТ, жодне УЗД ми тобі робити не будемо, тому що це п'ятниця, субота, неділя, ніхто з тобою не буде возитися", – додала вбита горем мати.

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За її словами, синові ввели протипоказаний препарат і вже в понеділок його не стало.

"Чоловік помирає в лікарні, де є все, щоб врятувати його життя. Дивно те, що заяву на відмову від розтину, з релігійних причин, пише двоюрідний брат, нібито на прохання матері. А мати, яка живе в Сполучених Штатах, встигає приїхати на похорон сина. І вимагає пояснень лікарів і розтину тіла. Їй відмовляють, а медичної карти сина не віддають. Все дуже дивно", - з'ясували журналісти.

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"За результатами проведення першої судово-медичної експертизи були встановлені окремі порушення у лікарів", - розповів керівник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Ексгумація тіла чоловіка показала, що його діафрагма зі слідами втручання, а кишечника, шлунка, підшлункової залози, селезінки, частини печінки просто немає.

До слова, це саме ті органи, які вражає панкреатит.

Нагадаємо, у Росії спортсменка вбила підлітка. Марія Корнєєва здійснювала окультний ритуал. Вона вирізала на спині у хлопчика пентаграму від чого він і помер.

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