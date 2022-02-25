Зеленський провів термінову розмову з Байденом

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України провів телефонні переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом.

"Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу і антивоєнну коаліцію обговорив тільки з Джо Байденом. Вдячний США за потужну підтримку України!", - написавши український президент у Твіттер.

Раніше президент США Джо Байден в черговий раз звернувся до світу у зв'язку з ситуацією в Україні. За його словами, президент РФ Володимир Путін готує грунт, щоб просунутися далі

У той же час, Байден запевняє, що США готові йти далі по санкціях і показати Путіну, що у нього немає права оголошувати нові країни.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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