Тисячі людей у Грузії вийшли на акції на підтримку України

У Грузії підтримали Україну / скріншот з відео

У Тбілісі кілька тисяч людей вимагають відставки прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі через його позицію з українського питання.

Раніше сьогодні Гарібашвілі оголосив, що Грузія не приєднається до фінансових і економічних санкцій Заходу, введених проти Росії після початку військової операції в Україні, пише "Ехо Кавказу".

Також прем'єр виключив, що полетить до Києва, щоб висловити підтримку українському народу.

З таким рішенням чиновника не погодилися тисячі жителів Грузії, які вийшли на протест в Тбілісі.

Отметим, что по состоянию на вечер, 24 февраля, в поддержку Украины виступили 48 держав і 5 міжнародних організацій. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Раніше російський блогер і журналіст Юрій Дудь також публічно підтримав Україну в умовах російської агресії і визнання Росією "ЛНДР".