Білоруський прикордонник з боєм прорвався через кордон: він хоче воювати за Україну

Білоруський прикордонник з боєм прорвався через кордон / t.me/DPSUkr

Білоруський прикордонник під обстрілами перейшов державний кордон, щоб приєднатися до сил оборони України. Він прямував в нашу країну з однодумцем, проте дійти зміг тільки він.

Як повідомили в Telegram Державної прикордонної служби, невідомий чоловік без документів незаконно перетнув український кордон у Волинській області.

Він зізнався, що проходить службу в Брестській прикордонній групі Білорусі і хоче приєднатися до сил оборони України.

"Разом з однодумцем він прямував до кордону, але їх почали переслідувати зі стріляниною. Так що дійти до державного кордону зміг тільки один", - йдеться в повідомленні.

читайте такожБілорус Тимур, який у 16 років виступив проти режиму Лукашенка, тепер воює за УкраїнуПравоохоронні органи проводять відповідну перевірку, після чого буде прийнято рішення про подальшу долю чоловіка.

Варто нагадати, що більшість білорусів виступили проти того, щоб Лукашенко втягував їх у війну проти України. Так проголосували понад 85% опитаних громадян країни. Про це стало відомо з результатів другого етапу соцдослідження "білоруської аналітичної майстерні".

51,4% опитаних засуджують Росію за вбивство українців і руйнування міст. Але слід зазначити, що дії РФ підтримують аж 39,7% білорусів. Боротьбу України проти путінського вторгнення підтримують 37,7% громадян.

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