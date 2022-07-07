Білоруси виступили проти втягування їх у війну з Україною

Білоруси не підтримують участь у війні проти України / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Більшість білорусів виступили проти того, щоб Лукашенко втягував їх у війну проти України. Так проголосували понад 85% опитаних громадян країни. Про це стало відомо з результатів другого етапу соцдослідження "Білоруської Аналітичної Майстерні".

51,4% опитаних засуджують Росію за вбивство українців та руйнування міст. Але слід зазначити, що дії РФ підтримують аж 39,7% білорусів. Боротьбу України проти путінського вторгнення підтримують 37,7% громадян.

Повідомляється, що трохи більше 8% білорусів хотіли б, аби країна вступила в україно-російську війну.

Білорусам також довелось відповісти на питання: "Якій зі сторін конфлікту ви співчуваєте?". Відповіді були такими:

Україні - 50,3% учасників,

Росії - 21,1% опитаних,

і Росії, і Україні - 19,3%.

Як відомо, Лукашенко дозволив Росії розмітити свої війська на кордоні з Україною. Таке рішення самопроголошеного президента Білорусі підтримують 41,2% опитаних, а 47% - засуджують.

Співучасть Білорусі у війні РФ проти Україні визнають лише 32,5% опитаних і 61,5% так не вважають.

Соціологи стверджують, що білоруський народ не хоче воювати.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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