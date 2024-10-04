"Білорусь готова допомогти Україні": Лукашенко виступив з неочікуваною заявою

Олександр Лукашенко висловив нібито готовність допомогти Зеленському у відновленні після закінчення війни.

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Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

Офіційний Мінськ начебто готовий допомогти Україні у повоєнній відбудові країни. З такою заявою неочікувано виступив друг Путіна Олександр Лукашенко.

Його позицію передає білоруське агентство Belta.

Лідер Білорусі вирішив пожалітися на президента України Володимира Зеленського. Начебто він надає перевагу їхати до США "одразу, як тільки треба щось вирішити", а також дорікнув главі України, що той не їде до Мінська чи Москви, щоб "врешті-решт закінчити цю війну".

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Армія Білорусі / Инфографика: Главред

Лукашенко переконаний, що США не будуть допомагати Україні у повоєнній відбудові, а після зміни влади у Вашингтоні Зеленському скажуть: "Володю, ти хто такий?".

"Тому керівництву України треба взяти голову в руки й зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", — резюмував Лукашенко.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Останні новини про Білорусь

Вчора, 3 жовтня у Білорусі вибухнув російський "Шахед". Зазначається, що дрон здетонував самостійно або був збитий силами ППО.

Зазначається, що "шахеди" знову залітали до Білорусі прямо під час польоту гелікоптера Лукашенка. Два з цих дронів перелетіли до району Нової Гути та рухаюлися курсом на Гомель. Ще один зайшов у районі Лоєва та рухався у напрямку Хойників.

Окрім цього, Білорусь почала раптову перевірку військ та призов резервістів. Міноборони Білорусі планує залучити полігони по всій території країни для раптової перевірки своїх збройних сил.

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