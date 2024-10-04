Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Білорусь готова допомогти Україні": Лукашенко виступив з неочікуваною заявою

Даяна Швець
4 жовтня 2024, 15:15
256
Олександр Лукашенко висловив нібито готовність допомогти Зеленському у відновленні після закінчення війни.
Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

Офіційний Мінськ начебто готовий допомогти Україні у повоєнній відбудові країни. З такою заявою неочікувано виступив друг Путіна Олександр Лукашенко.

Його позицію передає білоруське агентство Belta.

Лідер Білорусі вирішив пожалітися на президента України Володимира Зеленського. Начебто він надає перевагу їхати до США "одразу, як тільки треба щось вирішити", а також дорікнув главі України, що той не їде до Мінська чи Москви, щоб "врешті-решт закінчити цю війну".

відео дня
армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Инфографика: Главред

Лукашенко переконаний, що США не будуть допомагати Україні у повоєнній відбудові, а після зміни влади у Вашингтоні Зеленському скажуть: "Володю, ти хто такий?".

"Тому керівництву України треба взяти голову в руки й зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", — резюмував Лукашенко.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Останні новини про Білорусь

Вчора, 3 жовтня у Білорусі вибухнув російський "Шахед". Зазначається, що дрон здетонував самостійно або був збитий силами ППО.

Зазначається, що "шахеди" знову залітали до Білорусі прямо під час польоту гелікоптера Лукашенка. Два з цих дронів перелетіли до району Нової Гути та рухаюлися курсом на Гомель. Ще один зайшов у районі Лоєва та рухався у напрямку Хойників.

Окрім цього, Білорусь почала раптову перевірку військ та призов резервістів. Міноборони Білорусі планує залучити полігони по всій території країни для раптової перевірки своїх збройних сил.

Інші новини про Білорусь:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Білорусь Минск Олександр Лукашенко Україна новини Білорусі вторгнення Білорусі в Україну
Реклама

Головне за день

Більше
За кордоном залишаться мільйони українців: Гладун навів сумну статистику

За кордоном залишаться мільйони українців: Гладун навів сумну статистику

15:52Україна
Історичне підвищення податків: комітет Ради підтримав законопроект

Історичне підвищення податків: комітет Ради підтримав законопроект

15:40Україна
Росіяни за 7 км від міста: ще один населений пункт у великій небезпеці

Росіяни за 7 км від міста: ще один населений пункт у великій небезпеці

15:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Щури його ненавидять: названо найкращий і простий метод боротьби з гризунами

Щури його ненавидять: названо найкращий і простий метод боротьби з гризунами

Білоножко дозволила Виннику повернутися в Україну, але за однієї умови

Білоножко дозволила Виннику повернутися в Україну, але за однієї умови

Зникнуть "миттєво": який найкращий домашній засіб від слимаків - є в холодильнику

Зникнуть "миттєво": який найкращий домашній засіб від слимаків - є в холодильнику

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

Україну атакують сильні дощі: у яких регіонах чекати негоду

Україну атакують сильні дощі: у яких регіонах чекати негоду

Останні новини

15:52

За кордоном залишаться мільйони українців: Гладун навів сумну статистику

15:49

Став відомий геніальний спосіб, як зберегти банани свіжими упродовж 26 днівВідео

15:40

Історичне підвищення податків: комітет Ради підтримав законопроект

15:35

Росіяни за 7 км від міста: ще один населений пункт у великій небезпеці

15:34

Атакують дронами щоночі: ЗСУ готуються до операцій біля Севастополя - Братчук

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому СходіІзраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході
15:33

Тактика флангового оточення: окупанти націлились на важливе місто на Донеччині

15:26

"Шерстяне" божевілля: хто такі квадробери та чим вони відрізняються від фурріВідео

15:15

"Білорусь готова допомогти Україні": Лукашенко виступив з неочікуваною заявою

15:11

3 дуже суворі заборони: що не можна робити 5 жовтня

Реклама
14:56

Європейський Союз "може померти": Макрон заговорив про розвал блоку

14:51

ЗСУ можуть завдати удару не лише по Кримському мосту: названо ще три цілі

14:38

Спалили сотні одиниць бронетехніки РФ: ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків

14:06

Ні в якому разі не в холодильнику: експерт назвав найкращий спосіб, як зберігати картоплю

14:03

В Україні скоротили термін явки до ТЦК за повісткою: скільки днів виділятимуть

13:57

Під білий вельон підуть не скоро: знаки зодіаку, яким не щастить у шлюбі

13:38

Демографічна криза в Україні: скільки дітей має бути в кожній родині - точна цифра

13:25

Майже 100 тисяч: голова Житомирської ОВА озвучив суму своїх доходів

13:23

Мільйони доларів готівкою: ДБР викрило керівницю МСЕК та її синаФото

13:16

"Ти мій": Ірина Білик натякнула на возз'єднання з Дмитром Коляденком

12:45

В двох областях України введено аварійні відключення світла: в Укренерго назвали причину

Реклама
12:33

Економічному бронюванню бути: народний депутат підтвердив рішення уряду

12:30

Україну накриє потужний циклон: у яких областях будуть лити дощі

12:03

"Путін боявся": Джонсон сказав, чому диктатор РФ напав на Україну

11:46

Наслухався фантазера-Путіна: Кім Чен Ин пригрозив ядерним ударом - деталі

11:43

Для найкращого росту та врожаю: які рослини потрібно обрізати в жовтні - повний список

11:41

Гороскоп на завтра 5 жовтня: Тельцям - великі зміни, Рибам - щасливий день

11:40

"Ніжна моя": Сергій Жадан приголомшив публічним зверненням до Христини Соловій

11:36

Тренди осені 2024 у жіночому одязі: які кольори актуальні в новому сезоніФото

11:25

Вдарить +8 і будуть сильні дощі: де в Україні різко погіршиться погода

11:23

Експерт: Удари СБУ по складам з КАБами залишають росіян без ключової зброї

11:10

Брав участь у воєнних злочинах РФ: в Енергодарі підірвали "начальника охорони" ЗАЕСВідео

11:10

Блокування вступу України в ЄС: в Польщі неочікувано пішли стопами Орбана

10:50

Путін не напав би на Україну, якби президентом США був Трамп - Джонсон

10:47

Що таке "паздерник": мало хто здогадається, що це слово насправді означаєВідео

10:39

Китайський гороскоп на завтра 5 жовтня: Бикам - параноя, Козлам - тривога

10:36

База ППМ у Воронезькій області у вогні: Генштаб поділився деталями влучання

10:27

Мобілізація в Україні: в Раді виступили за зниження мобілізаційного віку - що відомо

10:06

"Аби здоровий був": Сергій Притула показав дорослого сина-копію

10:01

Підпалили "контори чекістів": в Росії спалили обласне управління ФСБВідео

09:51

2 найсмачніші хрусткі кляри для риби: кухарі поділилися рецептами, які готуються моментальноВідео

Реклама
09:37

У всіх районах, крім одного: у Києві погіршився стан повітря

09:32

"Перебувала в маренні": путіністка Любов Успенська у важкому стані

09:23

"Сили оборони відступили": ситуація на Запоріжжі може суттєво загостритись - Селезньов

08:34

Ворог "дихає в спину" біля чотирьох населених пунктів: DeepState про успіхи РФ

08:34

НАТО не збиватиме ракети і дрони над Україною: у Пентагоні назвали причину

08:26

Готуються історичні рішення: Сибіга заінтригував заявою після розмови з Блінкеном

08:10

Цікавіше йдуть справи з Курським угрупованнямПогляд

07:56

"Страшенно погано для військових": експерт розказав про нові труднощі для ЗСУ

07:45

"Може загрожувати міжнародний розшук": Раміна вирішила покарати втікача Олександра Волошина

07:19

У РФ - потужні пожежі на двох НПЗ: що відомоВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти