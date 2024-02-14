ВДК атакували з різних боків: розкрито тактику знищення Цезаря Кунікова

Перший дрон наближався до Цезаря Кунікова з боку берега з метою ураження носової частини корабля.

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У Чорному морі знищено ВДК Цезар Куніков / Колаж: Главред, Фото: скріншот, mil.ru

Знищення ВДК Цезар Куніков стало результатом відточеної скоординованої "тактики зграї", якій РФ змогла протиставити лише матросів з автоматами.

Українські морські дрони атакували ворожий корабель "зграєю" з різних боків, послідовно влучаючи в нього в ключові точки, йдеться в матеріалі Defense Express.

Проаналізувавши відео, опубліковане ГУР МО, аналітики дійшли висновку, що перший дрон наближався до "Цезаря Кунікова" з боку берега з метою ураження носової частини корабля, де розташована носова апарель, що є вразливим місцем ВДК.

відео дня

Повідомляється, що незважаючи на наявність на борту знищеного російського корабля двох 57-мм спарених автоматичних гармат АК-725, на відео їхньої роботи не помічено, натомість кораблем бігають російські моряки, які намагаються поцілити в морський дрон з автоматів.

Уточнюється, що, найімовірніше, перший дрон влучив у носову частину корабля, тобто перша пробоїна у ВДК утворилася в головному трюмі. А інший дрон Magura V5 наблизився до цілі з боку моря, при цьому його удар припав на відсік із силовою установкою, яка розташована в останній третині корпусу. Завдяки тепловізору її добре видно.

Водночас зазначається, що після першого ураження в цей район корпусу прямує ще один дрон, який не лише фіксує ураження, а й збільшує їх. І нарешті ще один дрон зафіксував, що корабель "фактично лежить на боці" з диферентом на корму.

"Таким чином у РФ вже мінус четвертий великий десантний корабель на Чорному морі, після знищення ВДК Саратов, Мінськ і Новочеркаськ. Крім того, морськими дронами було пошкоджено Оленегорський гірник", - додали в Defense Express.

Удар по ВДК Цезар Куніков

Раніше повідомлялося, що РФ втратила не тільки ВДК, а й танки. Росіяни відправили на місце ураження свого корабля бойову авіацію.

Нагадаємо, бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря в захопленому Криму. Спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно.

У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії.

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