ВДК атакували з різних боків: розкрито тактику знищення Цезаря Кунікова

Знищення ВДК Цезар Куніков стало результатом відточеної скоординованої "тактики зграї", якій РФ змогла протиставити лише матросів з автоматами.
Українські морські дрони атакували ворожий корабель "зграєю" з різних боків, послідовно влучаючи в нього в ключові точки, йдеться в матеріалі Defense Express.
Проаналізувавши відео, опубліковане ГУР МО, аналітики дійшли висновку, що перший дрон наближався до "Цезаря Кунікова" з боку берега з метою ураження носової частини корабля, де розташована носова апарель, що є вразливим місцем ВДК.
Повідомляється, що незважаючи на наявність на борту знищеного російського корабля двох 57-мм спарених автоматичних гармат АК-725, на відео їхньої роботи не помічено, натомість кораблем бігають російські моряки, які намагаються поцілити в морський дрон з автоматів.
Уточнюється, що, найімовірніше, перший дрон влучив у носову частину корабля, тобто перша пробоїна у ВДК утворилася в головному трюмі. А інший дрон Magura V5 наблизився до цілі з боку моря, при цьому його удар припав на відсік із силовою установкою, яка розташована в останній третині корпусу. Завдяки тепловізору її добре видно.
Водночас зазначається, що після першого ураження в цей район корпусу прямує ще один дрон, який не лише фіксує ураження, а й збільшує їх. І нарешті ще один дрон зафіксував, що корабель "фактично лежить на боці" з диферентом на корму.
"Таким чином у РФ вже мінус четвертий великий десантний корабель на Чорному морі, після знищення ВДК Саратов, Мінськ і Новочеркаськ. Крім того, морськими дронами було пошкоджено Оленегорський гірник", - додали в Defense Express.
Удар по ВДК Цезар Куніков
Раніше повідомлялося, що РФ втратила не тільки ВДК, а й танки. Росіяни відправили на місце ураження свого корабля бойову авіацію.
Нагадаємо, бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря в захопленому Криму. Спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно.
У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії.
Більше новин:
- ЗСУ попередили про високу ракетну загрозу з моря: деталі
- Воїни ССО підірвали радіолокаційну станцію окупантів у Чорному морі
- Україна перемогла в Чорному морі, РФ тепер складніше тримати Крим - Foreign Affairs