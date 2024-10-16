Формат зустрічі змінили: у Білому домі розкрили, коли відбудеться 'Рамштайн'

Президент США найближчим часом оголосить про новий пакет допомоги Україні, заявила Карін Жан-П’єр.

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Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю лідерів країн планують провести у листопаді. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

За її словами, сьогодні президент США Дожозеф Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський. Під час перемовин лідери країни обговорять, зокрема, деталі майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Двоє лідерів також обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, що пройде наступного місяця, аби продовжувати надавати Україні підтримку, щоб вона взяла гору у цьому конфлікті", - розповіла речниця.

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Водночас Жан-П'єр не уточнила, де саме може відбутися зустріч.

Крім цього, речниця стверджує, що після розмови з Зеленським Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні, який має допомогти ЗСУ у боротьбі з російською агресією.

У Білому домі уточнили, що Байден буде присутній на "Рамштайні" у форматі онлайн.

"У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - йдеться у заяві.

Які крахни входять до контактної групи "Рамштайн" / Інфографіка: Главред

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Зустріч у форматі "Рамштайн" - що відомо

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини, де мав намір дати "потужний сигнал Києву" перед засіданням у форматі "Рамштайн".

Засідання було заплановане на 12 жовтня. "Рамштайн" мав очолити саме Байден, однак через ураган "Мілтон" поїздку скасували.

Відповідаючи на запитання щодо можливого перенесення засідання контактної групи з питань оборони України та об'єднання його із зустріччю міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні зазначили, що поки немає остаточного рішення з цього питання.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден прибуде до Німеччини 17 жовтня, але через короткий візит засідання "Рамштайн" у цей день не відбудеться.

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