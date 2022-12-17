"Бавовна" в окупованому Криму: росіяни штурмують Керченський міст, намагаючись втекти з півострова

Після вибухів у Криму росіяни почали масово тікати з півострова.

Пробка На виїзді з Криму / скріншот з відео

У тимчасово окупованому Симферополі вночі 17 грудня прогриміли вибухи. Пропагандистські канали повідомили про нібито "диверсію", в результаті якої могли бути пошкоджені бензовози і військова техніка ворога.

У мережі також з'явилася інформація про вибухи в Бахчисараї. Після вибухів у Криму росіяни почали масово тікати з півострова. На Кримському мосту утворилися величезні черги, які поступово просувалися.

Також відомо, що в ніч із 16 на 17 грудня вибухи пролунали в Білгородській області Россі. Місцеві пабліки почали розповсюджувати відео, на яких чути звуки вибухів.

Повернення Криму до складу України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що армії для того, щоб дістатися до адмінкордонів з окупованим Кримом, потрібно просунутися на 84 кілометри до Мелітополя.

Звільнення міста, за словами головкому, дозволить ЗСУ отримати повний вогневий контроль над сухопутним коридором і Кримським перешийком.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що окупанти РФ побоюються висадки українського десанту в окупованому Криму і вже зміцнюють берегові лінії.

Загарбники встановлюють мінні загородження, риють окопи і траншеї. Також вони ставлять "зуби дракона" в надії зупинити просування української бронетехніки.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що влада Путіна в Росії нічого не загрожуватиме навіть у разі втрати контролю Москвою над окупованим Кримом.

На його думку, пропаганда подасть це як "перемогу над НАТО і Україною" і збереженням кордонів країни-агресора.

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