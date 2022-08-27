УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Потужна "бавовна" на Херсонщині: ЗСУ влупили по ворожих базах і складах з боєприпасами

27 серпня 2022, 23:59

Вибухи пролунали на ворожих складах у Новій Каховці та Любимівці, а також на базі окупантів у Херсоні.

Потужна 'бавовна' на Херсонщині: ЗСУ влупили по ворожих базах і складах з боєприпасами
На Херсонщині ЗСУ знищили ворожі склади з боєприпасами / Колаж фото Вікіпедія, Людмила Денісова

На Херсонщині окупанти в паніці через нові вибухи. ЗСУ влучили у склади боєприпасів та у місця розташування ворожої техніки у Новій Каховці та Любимівцях. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Херсон, палають склади БК. Бавовна на території зони, де рашисти влаштували склад БК та техніки. А ще – у Новій Каховці та Любимівці влучання в техніку орків", – йдеться у повідомленні.

Вибухи пролунали й поблизу виправної колонії №90 у Херсоні. У кількох будівлях повилітали шибки. Там окупанти влаштували свою базу з військовою технікою. Ймовірно, на території колонії були також боєприпаси, які почали детонувати після удару.

"Херсонці повідомляють про сильну пожежу в промзоні", — повідомляє місцеве видання Мост.

За даними видання, окупанти змушують ув'язнених ремонтувати їхню понівечену техніку.

Один з найвідоміших російських пропагандистів Соловйов повідомляв про те, що українські захисники знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці. За його даними, внаслідок вибухів було знищено багато російських ракет.

пост Соловьева
У Новій Каховці вибухнув склад з боєприпасами окупантів / Скріншот

Нагадаємо, що українські воїни лише цього тижня знищили на півдні України 7 складів з боєприпасами російських загарбників. Противники тепер намагаються розміщувати невеликі склади у різних місцях, проте заховатися від пильного ока бійців ЗСУ їм не вдається.

Раніше в Міноборони України заявили, що понад 20 одиниць далекобійних систем реактивного залпового вогню, серед яких передані Заходом HIMARS, M270 і MARS, в бойовому строю. Ракетні системи допомогли ЗСУ розтрощити як мінімум 50 військових складів окупантів. Ситуація, вочевидь, не сходиться з "інформацією" пропагандистів РФ, які віщають про, мовляв, "знищення HIMARS".

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона російське вторгнення Херсонська область вибух
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:27

Українців змушують платити за перегляд українського футболу: причини скандалу

00:13

У мережі розповіли, як виглядала Заворотнюк під час своєї останньої публічної появи

27 серпня, субота
23:59

Потужна "бавовна" на Херсонщині: ЗСУ влупили по ворожих базах і складах з боєприпасамиВідео

23:54

ЗСУ б'ють війська РФ під Херсоном: мости розбито, ворог в істериці намагається підтягнути силиВідео

23:34

Розповніла Ріанна вийшла в світ в шкіряній мікро спідниці

Реклама
23:18

"Це хороший знак": Аксьонов і його посіпаки вивозять свої сім'ї з Криму - ДжемілєвВідео

22:49

Каменських розповіла, чому не повертається Потап

22:39

Багато постраждалих: у Румунії перекинувся автобус з українцями, які поверталися додому

22:17

Танки, ЗРК Бук і війська: РФ перекидає на війну з Україною новий армійський корпус - CITВідео

21:43

Путін зобов'язав українців в РФ здати відбитки пальців та перевіритись на наявність інфекцій

21:32

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

21:17

Армія України готується звільняти свої землі, війська РФ посилюють оборону - ГУРВідео

21:05

У Москві спалили автомобіль топ-чиновника Генштабу: відповідає за військову цензуру

20:08

Очікує на "втому" українців, щоб перейти в наступ: у США розкрили плани Путіна щодо УкраїниВідео

19:58

В Угорщині продовжують слухатися Путіна: Росатом почне там будівництво атомних реакторівВідео

19:41

Скабєєва прокоментувала чутки про розлучення з Поповим

19:29

Кремль близький до того, щоб зробити фінальну і фатальну помилкуПогляд

19:27

Пугачова розповіла, чим займатиметься в Росії після повернення

19:13

Словаки підписали договір з чехами і поляками, що відкриває дорогу до передачі Україні МіГ-29

19:04

Якщо Путіну не вдасться втягнути Україну в "діалог", він перейде до війни на виснаження – ПодолякВідео

Реклама
18:50

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: душевні листівки, картинки і слова до важливої дати

18:46

Під Маріуполем окупанти організували "дитячий табір", де вчать вбивати українців – радник мераВідео

18:38

Ексглава МЗС Австрії порівняла європейських дипломатів із селянами, які "принижуються" перед Путіним

18:11

"Поїхали з РФ - гнилиці": путініст-актор Никоненко розплювався жовчю на адресу Галкіна і Хаматової

18:08

РФ провалює плани щодо захоплення Донбасу, часом ворог не може пройти навіть 100 м на добу – ГайдайВідео

17:49

Україна отримає підводні дрони: як вони працюють і для чого потрібніВідео

17:33

Під Мелітополем вчинив самогубство колаборант-"начальник поліції" - ЗМІ

17:21

Вдарить по здоров'ю: чому не можна носити золото та срібло разом

17:02

В Україні дозволили виїжджати за кордон ще одній категорії чоловіківВідео

16:57

На Заході просувають угоду з Путіним, але Україна не піде на заморозку війни - ДаніловВідео

16:33

Хотів натиснути на Путіна: Піонтковський заявив, що Дугін "особисто брав участь у вбивстві доньки"Відео

16:28

ЗСУ знищили переправу росіян під Антонівським мостом, запуск якої анонсував зрадник СтремоусовВідео

16:20

Китайський буддійський монастир може стати притулком для Путіна - російський опозиціонерВідео

16:03

"Вата в центрі Києва": у столиці продавчиня аптеки відмовилася обслуговувати клієнтку українською

15:54

Вибухи в Криму спричинили паніку в окупантів, у Шойгу наказали засекретити інформацію - ГУРВідео

15:44

Заспівав "Ой у лузі червона калина": у Криму затримали патріота України за "дискредитацію армії РФ"Відео

15:34

У Росії відбулась спроба внутрішнього перевороту: режим Путіна може "посипатись" - ПіонтковськийВідео

15:23

"Рейтинг такий чесний, як референдум в Криму": в РФ висміяли"намальовану" популярність ПутінаВідео

15:11

Алла Пугачова повернулася в Росію і потрапила на відеоВідео

15:09

Лимонна вода для орхідей: як приготувати чарівний еліксир для росту і суперцвітіння

Реклама
14:58

"Він на війні і мені страшно": Ада Роговцева показала свого онука

14:54

Армія України накопичує озброєння і у вересні може піти в контрнаступ – ЖдановВідео

14:47

Шкіра та кістки: російська актриса Ходченкова злякала зовнішнім виглядом

14:46

У Зеленського пояснили, чим зобов'язана закінчитися війна РФ проти України

14:00

85-річний сумчанин продав квартиру з дачею, а гроші віддав на потреби ЗСУВідео

13:46

"В РФ постійно тренуються розгортати ядерну зброю": у розвідці попередили про загрозуВідео

13:31

Генерал Марченко спрогнозував, які труднощі чекають ЗСУ при звільненні Херсона

13:21

Восени настане вирішальний період у війні, новий виток ескалації буде навесні 2023 - СкібіцькийВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 серпня 2022: Тільцям - гроші, Стрільцям - хороші новини, Водоліям - сюрпризиВідео

12:56

Видряпали напис "вбивці" на капоті: росіянка здивувалася, чому її недоброзичливо зустріли в ЄвропіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижні
Свята
Маковія 2022День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересні
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти