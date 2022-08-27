Потужна 'бавовна' на Херсонщині: ЗСУ влупили по ворожих базах і складах з боєприпасами

На Херсонщині ЗСУ знищили ворожі склади з боєприпасами / Колаж фото Вікіпедія, Людмила Денісова

На Херсонщині окупанти в паніці через нові вибухи. ЗСУ влучили у склади боєприпасів та у місця розташування ворожої техніки у Новій Каховці та Любимівцях. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Херсон, палають склади БК. Бавовна на території зони, де рашисти влаштували склад БК та техніки. А ще – у Новій Каховці та Любимівці влучання в техніку орків", – йдеться у повідомленні.

Вибухи пролунали й поблизу виправної колонії №90 у Херсоні. У кількох будівлях повилітали шибки. Там окупанти влаштували свою базу з військовою технікою. Ймовірно, на території колонії були також боєприпаси, які почали детонувати після удару.

"Херсонці повідомляють про сильну пожежу в промзоні", — повідомляє місцеве видання Мост.

За даними видання, окупанти змушують ув'язнених ремонтувати їхню понівечену техніку.

Один з найвідоміших російських пропагандистів Соловйов повідомляв про те, що українські захисники знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці. За його даними, внаслідок вибухів було знищено багато російських ракет.

У Новій Каховці вибухнув склад з боєприпасами окупантів / Скріншот

Нагадаємо, що українські воїни лише цього тижня знищили на півдні України 7 складів з боєприпасами російських загарбників. Противники тепер намагаються розміщувати невеликі склади у різних місцях, проте заховатися від пильного ока бійців ЗСУ їм не вдається.

Раніше в Міноборони України заявили, що понад 20 одиниць далекобійних систем реактивного залпового вогню, серед яких передані Заходом HIMARS, M270 і MARS, в бойовому строю. Ракетні системи допомогли ЗСУ розтрощити як мінімум 50 військових складів окупантів. Ситуація, вочевидь, не сходиться з "інформацією" пропагандистів РФ, які віщають про, мовляв, "знищення HIMARS".

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